Gir krystallklar advarsel etter politiets beskjed

Passkaoset som herjer og skaper usikkerhet for reiselystne nordmenn, kan bli en dyr affære for dem som ikke kommer seg av gårde.

Kombinasjonen av at mange nordmenn fikk en aha-opplevelse etter at passet deres hadde gått ut etter å ha ligget ubrukt under pandemien, samt problemer med leveringen av selve passene, har skapt enorme køer og lange ventetider for å få nytt pass i Norge.

Nå er situasjonen så ille at Politidirektoratet ser seg nødt til å be nordmenn om å ikke bestille utenlandsferie om de ikke har gyldig pass nå. Leveringstiden kan snart være oppe i to og en halv måned, varsler de.

– Vi vil på det sterkeste oppfordre folk til å vente med å bestille utenlandsferie til de vet at de har reisedokumentene sine i orden, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet.

Dermed kan nordmenn som allerede har bestilt eller fremover bestiller utenlandsferie, men ikke har passet i orden, risikere å miste alle pengene de har brukt på reisen.

Klinkende klar tale om forsikring

Forsikringsselskapene er nemlig krystallklare på hva som skjer dersom en utenlandsreise går i vasken fordi passet ikke var gyldig.

– Forsikringen skal dekke uventede, akutte hendelser som sykdom, skader, tyverier og forsinkelser, men utgått pass faller ikke innunder dette. Det er ikke en uventet hendelse selv om det kommer bardust på folk at det tar lang tid å få pass, sier kommunikasjonsdirektør i IF, Andreas Handeland, til TV 2.

– Så vi kan ikke bidra med noe særlig der, annet enn å være tydelige på at man må sjekke dette i god tid før avreise.

Handeland sier at de prøver å vise skjønn og være rause med kundene sine, men at akkurat denne typen saker ikke er noe de kommer til å dekke.

– Et utløpt pass er en typisk ting som ikke er akutt og som ikke oppstår på flekken. Vi har prøvd å være tydelige på dette fordi folks pass har ligget i skuffen i to-tre år. Men her risikerer man å sitte med hele regningen for en tur man aldri fikk dratt på.

Også kommunikasjonsdirektør i Gjensidige, Øystein Thoresen, er klinkende klar på at de som ønsker å avbestille en reise fordi de ikke har fått passet sitt i tide, har null kroner å hente gjennom reiseforsikringen.

– Du får ikke brukt noen forsikring på det. Det er jo ditt egent ansvar å sørge for du har et pass som er gyldig, og hvis du ikke klarer å skaffe det innen reisen, så er det ikke aktuelt for noen forsikring å dekke det. Sånne ting må man rett og slett holde orden på selv.

Ingen telefonstorm ennå

Dagens oppfordring fra Politidirektoratet har så langt ikke skapt den store telefonbølgen hos reiseselskapene, og både TUI og Apollo forstår at myndighetene må gå ut med en advarsel til dem som ennå ikke har passet i orden.

– Vi må bare stole på at norske myndigheter sier det de skal si. De har alles ve og vel i tankene. Det er synd at det nå er sånn, selvfølgelig. Men vi håper det løser seg snart, sier kommunikasjonssjef i TUI, Nora Aspengren.

Hun sier at de nå følger med og avventer om det kommer mange fortvilte kunder fremover.

– Vi har ikke fått veldig mange henvendelser om dette ennå, men det kan hende at det endrer seg etter uttalelsen fra Politidirektoratet. Vi må bare se hva som skjer videre og følge med.

I Apollo håper de at passtrøbbelet snart er historie.

– Det er klart vi håper passproblematikken løser seg snart. Etter to år med pandemi er det rekordmange nordmenn som vil ut å reise, og vi gleder oss enormt over endelig å kunne sende folk ut i verden igjen, sier kommunikasjonsansvarlig i Apollo, Beatriz Rivera.

– Når det er sagt har vi foreløpig mottatt ytterst få henvendelser om dette fra våre kunder. Så får vi håpe at det løsner snart, slik at alle som vil reise får gjort det.