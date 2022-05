Overrasket med giga-fiskedam – så oppdager de den smarte løsningen

Tid for hage forbarmet seg over en gammel hage og overrasket eierne med ny stor fiskedam og japansk-inspirerte detaljer.

Det var en gang et gammelt ærverdig hus og en historisk hage. Huset hadde for lenge siden vært brukt som traktørsted, og i hagen hadde det svinset mang en kjent og ukjent kulturpersonlighet – men det var i gamle dager.

Nå er huset blitt bolighus, men hagen er fremdeles et yndet sted for sommerlig selskapelighet. De nåværende eierne ville gjerne gjøre en innsats i denne historiske hagen, og søkte hjelp fra Tid for hage.

FØR: Store muligheter for forbedring. Foto: Pandora Film/TV 2

Hagen bar nemlig preg av litt tilfeldig stil, men det verste var at de gamle karpefiskene hadde vokst seg så store at dammen deres var blitt for liten. Her måtte noe gjøres!

FØR: Fiskedammen som var blitt for liten for karpenes trivsel. Foto: Pandora Film/TV 2

Stilsikker designer

Designer Yvonne Breen fikk en ganske spennende oppgave. Mye av hagens utrykk var verdt å beholde, men hvor skulle man lage den nye fiskedammen, og hvilket utrykk skulle den ha? Og hvordan skulle man lage nye sitteplasser og beplanting, og samtidig ta vare på mange av de gamle trærne og buskene som var her?

ETTER: Hagen er strammet opp med ny fiskedam og tilhørende platting. Foto: Pandora Film/TV 2

Yvonne bestemte seg for å beholde og restaurere det store helleområdet under rhododendronene. Fiskedammen ville hun lage stram og moderne, og plassere langs siden av huset. For å knytte sammen det gamle og det nye ville hun bruke stilelementer fra østens hager.

Restaureringen

Hele hagen skrår litt, og nederst i hagen var plassen med de store hellene. Underlaget var blitt veldig ujevnt, så her ble alt tatt opp for å legges ned på nytt.

Den laveste delen ble hevet litt, slik at området skulle bli helt flatt. Dette ble gjort ved å først planere med pukk, så ble det lagt ut grus, og til slutt settesand som hellene ble lagt i.

GJENBRUK: De gamle vakre hellene på det nye flate underlaget. Foto: Pandora Film/TV 2

Ellers ble dette området beholdt som det var, med spisebord under de gamle rhododendronene. Bedene rundt ble fornyet med mer og ny jord, før en del av de eksisterende plantene ble plantet ut igjen sammen med en del nye.

Ny fiskedam

Det er ganske smalt på siden av huset der fiskedammen skulle være. Designer Yvonne fikk derfor laget en dam som er lang og smal. Drøyt meteren bred, og hele syv meter lang. Dammen ble spesiallaget på mekanisk verksted og er i metall.

LUKSUS: Vannet tilfører stemning i hagen og karpene har fått stor plass. Foto: Pandora Film/TV 2

Når det skal være fisk i en dam, trengs det litt spesialutstyr i form av filtre og pumper. Dette ble det laget plass til i et eget egnet kammer i damkonstruksjonen.

Det ble også festet et sikkerhetsgitter like under vannflaten, slik at dammen ikke skal være farlig for barn. En smart løsning som også forhindrer karpene i å spise plantene, når de med tiden vokser seg store.

For å få den store dammen plan måtte det graves en grøft i det skrå terrenget. Underlaget ble planert med pukk og grus, og komprimert før dammen ble heist på plass.

INNEBYGGET: Med terrasse rundt blir dammen en del av et miljø. Foto: Pandora Film/TV 2

Til slutt ble dammen malt grønn på utsiden slik at den skulle gli inn i hagemiljøet. Det ble bygget terrassedekke rundt den på to sider.

Beplanting

I denne hagen fantes store trær og gamle rhododendroner, så det handlet mye om å finne planter som ville trives under trær, og i halvskygge eller skygge.

SKYGGEBED: Bregner og gress som trives under trær. Foto: Pandora Film/TV 2

Storkonvall, bregner og cornus canadensis (kaffeblomst eller canadaskrubbær) er planter vi er vant til å se i skogsmiljøer. De vil trives godt her og gi et naturlig og frodig utseende på underbeplantingen. Det samme gjelder gresstyper designer Yvonne har valgt ut.

Ellers var her innslag av blomster med blant andre akeleier, geranium og humleblomst.

Mange av plantene har evnen til å spre seg over større områder relativt kjapt, så all bar jord vil nok være dekket i løpet av få år.

BUNNDEKKE: Her vil geum og cornus canadensis etterhvert dekke bakken under trærne. Foto: Pandora Film/TV 2

Japanlønn

Om man vil ha litt asiatisk følelse i hagen, kommer man ikke utenom vakre lønnetrær. Yvonne har valgt mange ulike sorter og størrelser. Noen har røde greiner og grønne blad, andre har rødbrune dypt-flikete blader, og noen av dem vil få fantastiske høstfarger.

Disse lønnetrærne trives godt i halvskygge, og de setter pris på å ikke stå på vindutsatte steder. Dess mer flikete bladene er, dess mindre liker de sterk sol og vind. Der kan bladene nemlig lett tørke ut.

Japanlønnene hører til gruppen små og mellomstore trær, og er dermed godt egnet i både store og mindre hager. Mange av dem kan også stå i bed og urner. Vann godt ved utplanting, og husk at de ikke liker kalk.

DEKORATIVT: Små kuleformete nåletrær i grusen gir østlige assosiasjoner. Foto: Pandora Film/ TV 2

Japanske detaljer

Det var inspirasjon fra østen som var designer Yvonnes tråd gjennom hele arbeidet, og stemningen ligger i detaljene. Her er noen av elementene som bidrar til den østlige stilen:

MOSE: Vakkert med mose og steiner i en skål. Må vannes iblant. Foto: Pandora Film/TV 2

Lavt grønnmalt gjerde rundt loungeterrassen.

Mosegrodde steiner under eksisterende magnoliatrær.

Bonsaiformet japansk lerk og andre små formklippete nåletrær i potter.

LAVT GJERDE: Også gjerdet er hentet fra østens byggetradisjoner. Foto: Pandora Film/TV 2

Små ansamlinger av potter med grønt, og skåler med mose.

Lanterner i naturmaterialer på bakken og i høyden.

Grusganger mellom bedene.

Japanske lønnetrær.

LANTERNER: Disse lyslyktene henger på et eget stativ. Foto: Pandora Film/TV 2

Lettstelt

Nå har hageeierne brukt hagen i omtrent et år. De beskriver det som en veldig lettstelt hage.

– Hele hagen er mye mer lettstelt nå. Det er nesten ikke ugress her siden det er plantet ganske tett – og plantene har vokst godt allerede, sier Bjørn Inge Follevaag.

Hagen ble anlagt i mai i fjor, og designer Yvonne hadde tenkt på blomstring og planteinteresse gjennom hele sesongen.

UNDER TRÆRNE: Herlig hagestemning i den gamle hagen. Foto: Pandora Film/TV 2

– Vi ble ganske overrasket, for på høsten dukket det plutselig opp nydelige anemoner, sier Bjørn.

Det var viktig for hageeierne at det skulle fortsette å være en hage med litt historisk sus, og at den skulle være velegnet til selskapeligheter. Har dette blitt innfridd?

– Hagen kunne knapt blitt bedre sier han. Vi synes det er nydelig her, og kombinasjonen langbord og loungegruppe fungerer utmerket for større sosiale sammenkomster.

BRO: Terrassen ved dammen vil bli som en bro gjennom grønne planter når de vokser til. Foto: Pandora Film/TV 2

Og fiskene, hvordan har det gått med dem?

– De har ynglet! De har trivdes så bra at det nå svømmer mange nye små avkom rundt i dammen. Det synes vi er skikkelig stas, avslutter han.

