Jonas Benyoub hylles som «artistenes artist»

GOD KVELD NORGE (TV 2): Med både Karpe-sammarbeid og debutalbum så har 2022 vært et bra år for Jonas Benyoub, nå hylles han av legender i bransjen.

Jonas Benyoub har vært en del av musikkbransjen i over 10 år, men først nå nylig slapp han debutalbumet «ZeroLove».

Albumet kom rett etter at han som eneste rappende artist gjestet Karpe sin plate «OmarSheriff», på låta BARAF/FAIRUZ som har over tre millioner avspillinger.

– Det er egentlig bare et rop om mer kjærlighet i verden. I en stadig kaldere og kaldere verden så ønsker jeg bare mer direkte kjærlighet, sier Benyoub om albumnavnet når han gjester God kveld Norge.

Særegen lyttefest

Før han slapp albumet arrangerte Benyoub en helt spesiell lyttefest for spesielt inviterte. Gjestene ble satt i hestesko og ble bedt om å male det de følte da de hørte låtene. God kveld Norge var til stede og video fra lyttefesten kan du se øverst i saken.

STUDIO: Jonas gjestet God kveld Norges studio. Foto: Kristoffer Arnesen

– Jeg tror det kommer til å bli en bra framtid for Jonas, det merket jeg at alle her synes. Så gratulerer, sa Chirag Patel fra Karpe som var blant gjestene.

Madcons Tshawe Baqwa kalte det en «skjebnesvanger dag».

– Fordi han her er artistenes artist, skjønner du hva jeg mener? Alle favorittartistene deres peker på han fyren der, uttalte Baqwa til God kveld Norge.

Produsent, artist og rap-gudfar i Norge Tommy «Tee» Flåten var også tilstede.

– Det er så kult å se Jonas vokser og gjør egne ting. Han er så investert i greiene, og det er grunnen til at vi puttet han i mixen for ti år siden. Han har fortsatt den energien, men nå er det på dobbelt og han har selvtilitt. Det er veldig kult å se, sa «Tee» etter lyttefesten.

– Blir rørt

Benyoub smiler bredt når han ser hyllesten fra kollegene.

– Jeg visste faktisk ikke at de hadde svart på spørsmål. Jeg blir utrolig rørt og glad når jeg ser de jeg har sett opp til lenge prate varmt om meg

Han føler på press når han blir omtalt som «rappernes favorittrapper».

– Jeg føler fortsatt at jeg har mer å gi. Jeg blir glad for å høre det, men jeg kan ikke bli for komfortabel, sier Benyoub.

Ble ringt av Karpe

Om samarbeidet med Karpe så forteller Benyoub at han bare ble ringt av gutta, som spurte om han ville komme en tur til studio deres i Skien.

– Det var veldig gøy, og samtidig så følte jeg på mye press. Det er jo veldig stort. Det har vært mine favorittrappere lenge. Jeg var litt fan i starten, så føler jeg at det løsnet opp og jeg fikk mer pondus etter hvert, forteller han.

Benyoub beskriver gutta i Karpe som veldig gavmilde og ydmyke, men samtidig veldig detaljerte.

– Det er ikke så rusha. Jeg kan gå inn i studio, komme ut og være ferdig med en låt. Men der skulle vi jobbe litt mer med det, og litt mer med det, og litt mer med det. Så blir det jo mye mye bedre når man finpusser, sier han.

Nå ser han fram til en sommer hvor han både skal spille alene og sammen med Karpe.

– Når det går litt bra nå så må man smi mens jernet er varmt, smiler Benyoub.