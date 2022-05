Avslører til TV 2: Dette blir landslagets trenerteam

I begynnelsen av april ble Tobias Johansson presentert som Norges neste landslagssjef.

Han tar over stafettpinnen etter Petter Thoresen, som nå leder Norge i sitt siste mesterskap.

Frem til nå har det vært ukjent hvem han får med seg i trenerteamet. I VM-arenaen i Tampere, Nokia Arena, møtte Johansson TV 2 onsdag. Der avslørte han hvem han får med seg.

– Jeg er ekstremt fornøyd, og veldig takknemlig for at Norges Ishockeyforbund har gitt meg mulighet til å velge hvem jeg ønsker å ha med meg. De som nå er med i den fremtidige landslagsstaben er akkurat de jeg ønsker meg, sier Johansson og smiler.

KLAR: Pär Johansson blir en av Tobias Johanssons assistenter på det norske ishockeylandslaget. Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

NHL-erfaring

Pär Johansson er allerede klar. Han blir en av Tobias Johanssons assistenter. Han vil få ansvaret for backene.

Johansson kommer fra jobben som speider i NHL-klubben Dallas Stars. Han og den neste norske landslagssjefen møttes da de begge jobbet i Frölunda HC.

Den andre assistenten blir høyst trolig John Riley. Han har vært med som Johanssons assistent på U20-landslaget. Det jobbes nå med å finne en løsning. Riley vil få ansvaret for løperne.

Riley har lang erfaring som speider og utviklingstrener i Philadelphia Flyers.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi også har fått på plass en videotrener. Pontus Nyberg kommer fra sin jobb i det svenske forbundet, sier Johansson.

NYE ROLLER: Anders Gjøse er ferdig i Storhamar og klar som norsk U20-landslagstrener. Han vil også være med i A-landslagets trenerteam under VM. Foto: Carina Johansen

Han kan også avsløre at tidligere Storhamar-trener Anders Gjøse vil bli en del av trenerteamet under VM.

De er i dialog med Storhamars keepertrener Daniel Jørgensen. Der er det nå muntlig enighet om at han skal være trener for målvaktene på landslaget.

– Absolutt avgjørende

– Trenerteamet kommer til å bli absolutt avgjørende for vår fremgang. At jeg står som hovedansvarlig, gir en hel del krav og ansvar til meg, men vi må bygge et team rundt meg som har de egenskapene og erfaringen jeg kanskje ikke har, sier svensken.

Johansson ønsker å gi sin stab tillitt til å ta egne avgjørelser.

– Vi er en stor stab. Jeg må våge å gi fra meg ansvaret, sier han.

1. juni begynner han i jobben som Norge landslagssjef.