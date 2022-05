Tiltalt for krigsforbrytelse: – Erklærer seg skyldig

Den første rettssaken er i gang, og onsdag ble det kjent at en russisk soldat erkjenner straffeskyld for å ha drept en 62 år gammel mann.

Den første russiske soldaten er nå stilt for retten i Ukraina, tiltalt for krigsforbrytelser utført under den pågående krigen i landet.

Onsdag startet rettsaken mot den 21 år gamle russiske soldaten.

Han er siktet for drapet på en 62 år gammel mann i den nordøst-ukrainske landsbyen Chupakhivka 28. februar.

Han erkjenner straffeskyld og risikerer livsvarig fengsel dersom han blir dømt for krigsforbrytelsen.

Ifølge Reuters skal soldaten og fire andre russiske soldater ha skutt mot en bil og deretter kjørt inn i landsbyen Chupakhivka, hvor den ene soldaten skal ha blitt beordret til å drepe den 62 år gamle mannen.

Russerne skal ha vært redde for at mannen skulle varsle ukrainske militærstyrker om dem.