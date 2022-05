Frigjøringen fra russisk energi vil kreve investeringer i billionklassen

EUs plan for å frigjøre seg fra import av russisk energi vil ifølge EU-topp kreve investeringer tilsvarende tre billioner norske kroner.

– I dag tar vi ambisjonene til et nytt nivå for å forsikre oss om at vi raskest mulig blir uavhengige av fossile brensler fra Russland, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen da hun onsdag la fram kommisjonens nye energipakke.

Den består av tre tiltak som ifølge von der Leyen vil få opp tempoet i avvenningsprosessen:

* Tiltak for energieffektivisering

* Partnerskap med andre gassleverandører

* Utbygging av fornybar energi

Dette vil ifølge von der Leyen kreve «massive investeringer» i både fornybar infrastruktur og olje- og gassinfrastruktur.

Til sammen vil planen kreve investeringer på 300 billioner euro, tilsvarende tre billioner norske kroner, anslår hun.

– Jeg er dypt overbevist om at vi kommer til å klare det, sa von der Leyen.