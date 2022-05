Politidirektoratet: Ikke bestill utenlandsferie hvis ikke du har pass – leveringstiden øker

Da TV 2 omtalte problemet i mars i år, anslå politiet at det var mellom 300.000 og 400.000 nordmenn sto uten gyldig pass. Den gang var oppfordringen å bestille pass i god tid.

Nå er situasjonen så prekær at politiet i stedet oppfordrer nordmenn til å la være å bestille utenlandsreise.

Politiet opplyser at man ikke klarer å levere pass og nasjonale ID-kort til alle som ønsker det før sommerferien.

«Per i dag er leveringstiden for pass syv uker, og ifølge politiets prognoser vil denne øke til 10 uker innen juli. Det betyr at dersom man ikke har vært hos politiet og søkt om pass innen de nærmeste dagene, vil man ikke få passet i tide før fellesferien,» heter det i en pressemelding fra politiet.

Nasjonalt ID-kort har en noe kortere leveringstid, men man må søke innen månedsskiftet mai/juni for å få det levert før fellesferien begynner.

– Vi vil på det sterkeste oppfordre folk til å vente med å bestille utenlandsferie før de vet at de har reisedokumentene sine i orden. Siden leveringstiden på nasjonale ID-kort noe kortere enn pass, så bør de som kun skal reise innenfor EU-/EØS-landene og Sveits, velge dette, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet.

Produksjonsproblemene påvirker også midlertidige pass, eller nødpass.



– Det er en begrenset tilgang på denne dokumenttypen, og vi må gjøre noen grep for å sikre at personer som er i en nødssituasjon får det de har behov for. Det betyr at folk ikke kan belage seg på et nødpass for å komme seg på utenlandsferie, sier Vandvik.



Problemet skylder at pandemien og krigen i Ukraina har skapt utfordringer i forsyningskjeden av viktige materialer som brukes i produksjonen av pass og nasjonale ID-kort, ifølge politiet.