Ble tiltalt for voldtekt i februar - har dømt en rekke toppkamper siden

En mann i 20-årene har de siste månedene dømt flere kamper på øverste nivå i en norsk lagidrett – til tross for at han har vært tiltalt for voldtekt. Det får flere til å reagere.

7. februar i år ble det tatt ut tiltale mot mannen. Han er anklaget for å ha voldtatt en kvinne som var «bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg handlingen», ifølge tiltalen, i februar 2021.

Saken skal opp i Oslo tingrett til høsten, og strafferammen er fengsel fra tre til 15 år.

Til tross for tiltalen, har dommeren, som også har hatt flere internasjonale oppdrag de siste årene, dømt et tosifret antall kamper på øverste nivå i Norge etter at tiltalen ble tatt ut.

Dommerens forsvarer, Mette Yvonne Larsen, vil ikke kommentere denne saken, og den tiltalte har ikke svart på TV 2s henvendelse

– Strider nok med mange folks generelle rettsfølelse

– Dette strider nok med mange folks generelle rettsfølelse. Det å være dommer i idretten er en maktposisjon - man er en synlig representant for idrettsbevegelsen. Mange vil nok reagere på at folk som er tiltalt for så grove forbrytelser får fortsette å dømme, sier Mina Finstad Berg, TV 2s sportskommentator.

Det aktuelle særforbundet har krav til politiattest for dommere, og en politiattest vil ikke være gyldig når en person er siktet, tiltalt eller dømt for en forseelse, opplyser Norges idrettsforbund (NIF) til TV 2.

Særforbundets krav til politiattest for dommere gjelder imidlertid kun dommere som har «et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming».

KRITISK: TV 2s sportskommentator, Mina Finstad Berg. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Det gjør at ordningen ikke omfatter vedkommende, som dømmer kamper på seniornivå.

Han har dømt kamper både for kvinner og menn i tiden etter at tiltalen ble tatt ut.

– Spesielt for kvinnelige utøvere kan det nok føles spesielt og kanskje ubehagelig om man vet at den som skal dømme er tiltalt for den type forbrytelser. Statistisk opplever altfor mange kvinner overgrep og krenkelser. Dette gjelder også kvinnelige utøvere. Da er det ikke rart om det oppleves ubehagelig, sier Finstad Berg.

TV 2 vet at personen de siste ukene har tatt en en pause fra å dømme

Vil ikke svare på spørsmål om saken

TV 2 har vært i kontakt med det aktuelle særforbundet og bedt om svar på følgende to spørsmål: hvorfor vedkommende har fått dømme kamper etter at tiltale ble tatt ut, samt når forbundet ble gjort oppmerksomme på saken.

TV 2 vet at saken har vært kjent for flere i forbundet, men forbundet vil ikke svare på disse to spørsmålene.

I et kort svar begrunner de dette med at «saken håndteres og følges opp internt».

På spørsmål om saken viser en svakhet ved idrettens politiattestordning, svarer forbundet:

– Politiattestordningen i idretten er til for å beskytte mindreårige og personer med utviklingshemninger. De som gjennom idretten har oppgaver knyttet til disse gruppene, skal avkreves politiattest. De ulike sider ved politiattestordningen har derfor ikke vært tema i forbundets håndtering av denne saken, skriver de i en e-post.

Organisasjoner reagerer: – Politiattestordningen burde utvides

Organisasjoner både i og utenfor idretten reagerer på at politiattestordningen, som første gang ble innført tilbake i 2008, altså er begrenset til å kun gjelde personer som jobber med mindreårige eller utviklingshemmede.

Generalsekretæren i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke, er ikke imponert over ordningen.

– Ordningen burde utvides. Alle som har tillitsverv burde ha krav til politiattest, sier han.

Han forteller at Oslo Fotballkrets har innført politiattestkrav for alle dommere - uavhengig av hvilke aldersgrupper de måtte dømme.

VIL UTVIDE POLITIATTESTORDNINGEN: Magne Brekke, generalsekretær i Oslo idrettskrets Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2.

– Når en idrettsorganisasjon blir kjent med en sak som dette, så bør man med eget regelverk kunne hindre de i å delta. Det vil være urimelig defensivt å da skylde på andres regelverk. De kan lage sine egne regler, sier han.

DIXI Ressurssenter, et gratistilbud for kvinner og menn utsatt for voldtekt, vil også se en endring av ordningen.

– Jeg tenker at vi har et for liberalt system når det gjelder innhenting av politiattester. Det hadde vært naturlig at man må ha plettfri vandel uavhengig av alder, sier daglig leder Rannveig Kvifte Andresen.

– Er ordningen god nok?

– Det synes jeg ikke. Kan man misbruke de som er eldre enn mindreårige, kan man også misbruke andre. Det er alltid en gjentakelsesfare. I idrettssammenheng vil man møte personer både under og over 16 år, sier hun.

Professor: – Dømmingen bør settes på vent

Forslaget om å utvide politiattestordningen kompliseres imidlertid av at det i praksis kan bety at personer nektes å utføre jobben sin før dom er avsagt.

Kristian Andenæs, professor ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, sier vurderingen er «vanskelig og mangefasettert», men mener det vil være riktig å hindre vedkommende å dømme i idretten mens saken pågår.

– I sånne tilfeller så bør den typen tillatelse settes på vent inntil spørsmålet er avklart, innleder han, og fortsetter:

– Det er en såpass offentlig og profilert rolle at det er naturlig å kreve at vedkommende har en alminnelig godkjent vandel. Så konklusjonen min er at dommervirksomheten bør settes på vent.

– Man kan argumentere for at man bør få fortsette å jobbe i norsk arbeidsliv så lenge man ikke er dømt for noe. Hva tenker du om det?

– Det er en del tilfeldigheter som rår når det gjelder hvilke konsekvenser det får at man er siktet, tiltalt eller dømt for straffbare forhold. Er personen og rollen relativt ukjent, går det ofte under radaren. Men i saker hvor det til en viss grad kan være offentlig kjent, så vil det kunne så en tvil om vedkommendes generelle vurderingsevne. Da bør personen midlertidig fjernes fra aktiviteter som er offentlig. Å beholde jobben hos en arbeidsgiver er en litt annen sak. Har man en anonym kontorjobb, må det være greit, sier han, og påpeker at det også kan være i personens egen interesse å trekke seg litt bort fra roller i offentligheten for å unngå mer oppmerksomhet.

NIFs råd

NIF har vært i kontakt med forbundet om saken etter å ha blitt gjort kjent med den gjennom TV 2s henvendelse, men de kan ikke kommentere denne saken spesifikt.

BER OM VURDERING AV RISIKO: Håvard B. Øvregård, seniorrådgiver verdiarbeid Norges Idrettsforbund Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Hva synes NIF om at en person som er tiltalt for et alvorlig lovbrudd er dommer på høyeste nivå?

– Ordningen med politiattest gjelder bare for personer med ansvars - eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemning. For andre funksjoner er vårt råd at idrettslaget ved en bekymringsmelding om en person (for eksempel med informasjon om lovbrudd som medfører at personen ikke vil ha gyldig politiattest i idretten) vurderer om det er risiko knyttet til personen sitt ansvar i idretten, og sikrer at personen er kjent med idrettens retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep, sier Håvard B. Øvregård, seniorrådgiver verdiarbeid, i NIF.

NIF har de siste årene vært tydelige på at det er vesentlige mangler med den nåværende politiattestordningen. De tar til orde for en utvidelse av ordningen, men ikke nødvendigvis for personer som jobber med voksne.

– NIF mener at ordningen bør utvides slik at den også inkluderer vold mot barn som et lovbrudd som skal føres på politiattesten (barneomsorgsattesten). I dag er det bare de groveste voldslovbruddene som kommer på politiattesten, og hvorvidt det er barn som var offer spiller ikke inn, sier Øvregård, og legger til:

– NIF mener at særforbund bør kunne inkludere krav om politiattest for dommere og andre ansvarspersoner, der disse har, eller gjennom sin funksjon vil kunne ha, ansvars - eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemning.