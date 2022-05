Guardiolas Haaland-advarsel

Forrige uke ble det endelig klart at Manchester City hadde vunnet kampen om Erling Braut Haalands signatur.

Den største overgangen i norsk fotballhistorie var et faktum.

De største europeiske klubbene lå langflate etter jærbuen, men det var Manchester City som vant dragkampen.

Den spanske manageren har hittil vært forsiktig med å uttale seg om Haaland, men i et intervju med Premier League Productions før sesongavslutningen, åpner han seg litt og kommer med en advarsel om hva som må til for å få det beste ut av nordmannen.

– Vi vil gjøre alt vi kan for å tilpasse oss til Erlings spillestil. Dersom han må tilpasse seg oss, så vil han ikke få utløp for alt talentet sitt. Vi er nødt til å tilpasse oss ham, sier Guardiola.

SISTE KAMP: Erling Braut Haaland i aksjon mot Hertha Berlin i forrige helgs sesongavslutning. Foto: INA FASSBENDER

Ifølge TV 2s opplysninger kjøpes Haaland ut for 60 millioner euro. Manchester City skal vurdere overgangen som en av tidenes beste Premier League-avtaler, og mener at Haaland er verdt det tredobbelte av det de betaler.

Kontakten har en varighet på fem år.

– Alt vi ønsker er at spillerne vi henter skal trives her, både på og utenfor banen. Dersom han får en dårlig periode, så vil vi være der for ham. Det viktigste er at han trives her. Jeg forventer ingenting, kun at han trives her, sier City-sjefen.

I forrige uke uttalte også Phil Foden at han så fram til at Haaland sluttet seg til de lyseblå, som søndag kan sikre seg Premier League-tittelen.

– Et herlig tilskudd til laget. Han er én av de beste avslutterne i verdensfotballen for øyeblikket. Det kommer til å være bra for oss neste sesong og forhåpentligvis kan han hjelpe oss, sier Foden i et intervju med Sky Sports.

– Det er en stor signering for oss. Vi har spilt uten spiss denne sesongen og vi har fremdeles gjort det bra, så ja, som jeg sa det kommer til å være et herlig tilskudd for oss. avslutter Foden.