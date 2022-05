Norge vant skjebnekampen

Norge - Østerrike 5-3

Allerede midt i VM fikk vi servert det som på mange måter var en skjebnekamp.

Et tap onsdag ville gjøre forutsetningene for ikke å rykke ned veldig dårlige. Seier ville langt på vei sikre Norges plass blant verdens beste nasjoner.

Det så tidlig mørkt ut. Østerrike banket inn ledelsen, men så svarte Norge.

– Hjertet i halsen

I en neglebitende forestilling kjempet Norge seg til deres første trepoenger i mesterskapet.

Dramaet levde til 13 sekunder gjenstod. Da satte Martin Rønnild pucken i det tomme buret og Norge kunne puste lettet ut etter å sikret en 5-3-seier.

– Den smakte ekstra godt. Det var sjukt viktige poeng og utrolig godt, sier Rønnild til TV 2.

Mats Rosseli Olsen, som scoret Norges første og fjerde, innrømmer at det ikke var rom for hvilepuls før Rønnild sørget for tomålsledelse.

SEIER: Det norske ishockeylandslaget jubler etter å ha sikret deres første trepoenger i VM: Foto: Mathias Dulsrud, Norges Ishockeyforbund

– Det var noen kilo som lettet fra skuldrene. Det var ikke sikkert før han satte den, så det var hjertet i halsen til det var 13 sekunder igjen. Det var deilig å se. Vi fortjente seieren i dag, sier han til TV 2.

Drømmen om kvartfinale

Avtroppende landslagstrener Petter Thoresen var en lettet mann etter kampslutt. Veteranen er glad for at det meste nå tyder på at Norge holder seg i A-pulja.

– Jeg er veldig glad og unner gutta denne seieren. Det betyr mye for norsk hockey at vi ikke fikk kniven ordentlig på strupen nå. Jeg er imponert over arbeidsinnsatsen og lojale spillere som jobber for å vinne denne kampen. Jeg er kjempeglad. Dette er mitt siste VM. Det betyr mye for meg at vi holder oss i A-pulja. Hadde vi ikke vunnet i dag hadde det blitt en tøff reise, sier han til TV 2.

Etter at fokus så langt har vært på å unngå nedrykk, kan de nå rette blikket oppover på tabellen.

Norge er i skrivende stund nummer 4. i gruppe B. Det er foreløpig kun Norge og Østerrike som har spilt fire kamper.

De fire øverste lagene tar seg til kvartfinale.

– Går dere nå for å ta dere til kvartfinale?

– Vi tenker ikke så mye på det, men vi har veldig lyst til å prestere mot topplagene. Vi må gå ut der og gjøre solide hockeykamper, så får vi telle opp til slutt, svarer Thoresen.

Svarte i undertall

Lagene var jevngode i åpningsminuttene. Den første store muligheten kom da Mathis Olimb på elegant vis kom seg forbi en spiller og testet skuddet fra en god posisjon skrått foran mål. Målvakten reddet.

Ken André Olimb ble førstemann til å sette seg i utvisningsboksen onsdag. Han fikk to minutter utvisning for holding. Det var han tydelig uenig i.

Seks sekunder før Norge var fulltallige scoret Østerrike. Dominique Heinrich fant krysset med sitt skudd. Petter Thoresen utfordret avgjørelsen. Han mente trolig at en motspiller forstyrret målvakt Henrik Haukeland i målgården. Dommerne ble nødt til å se situasjonen på video. Scoringen ble godkjent.

MÅTTE GI TAPT: Henrik Haukeland klarte ikke å ta kanonskuddet til Dominique Heinrich. Foto: Andreas Pranter / BILDBYRÅN

Michael Haga måte sone i to minutter for forsinkelse av spillet.

I undertall plukket Mats Rosseli Olsen opp pucken etter at Ken André Olimb ble taklet. Plutselig var Rosseli Olsen alene med målvakten. Der var han iskald og satte inn utligningen. 1-1.

I UNDERTALL: Mats Rosseli Olsen utlignet da Norge var i undertall. Foto: Mathias Dulsrud, Norges Ishockeyforbund

Norges trend med å pådra seg utvisninger fortsatte. Magnus Brekke Henriksen ble andre ble onsdagens andre nordmann i utvisningsboksen da han fikk to minutter utvisning for tripping.

De to minuttene var Norge gode. Østerrike var aldri i nærheten av å score i sitt andre overtall.

Så var det Norges tur til å prøve seg i overtall. Simeon Schwinger fikk to minutter utvisning for tripping.

Haga prøvde seg med et skudd i overtallet, men traff midt på keeper. Det var det eneste forsøket til Norge i overtallet. Kristian Jakobsson prøvde seg like etterpå, men også ha traff keeper.

Norge spilte det siste minuttet i overtall, etter at Thomas Raffl ble vist ut for slashing.

Utfordret avgjørelsen

Den andre perioden begynte Norge i overtall. Det utnyttet de seg godt av. Andreas Martinsen traff nettmaskene øverst i vinkelen.

Østerrike utfordret avgjørelsen. Dommerne måtte dermed, som i første periode, ut og se på video. Heller ikke denne gang var de enige i at en motspiller på ulovlig vis forstyrret keeper.

Norge klarte ikke å øke ledelsen i de to minuttene som fulgte hvor de var i overtall.

Max Krogdahl fikk to minutter utvisning for å forsinke spillet.

I overtall overlistet Østerrike igjen Haukeland. Lukas Haudum ble kampens fjerde målscorer. Han traff mellom beina på en norsk spiller og til side for Haukeland.

Med 11.15 igjen av perioden fikk Jakobsson en kjempemulighet til å sende Norge tilbake i føringen, men på nesten åpent mål bommet han på pucken.

Norge var det førende laget i store deler av perioden. Østerrike kom til noen farligheter, men hadde stort sett nok med å forsvare seg.

3-2: Martin Røymark styrte Norge i ledelsen. Foto: Mathias Dulsrud, Norges Ishockeyforbund

Med 08.16 igjen styrte Martin Røymark inn ledelsen. Målscoreren sto foran målet og sendte Haga sitt skudd videre inn i mål. En fortjent norsk ledelse!

FORTJENT LEDELSE: De norske spillerne jubler sammen med målscorer Martin Røymark etter å ha gått opp i ledelsen. Foto: Heikki Saukkomaa

Haukeland måtte i aksjon noen ganger de neste minuttene. De helt store sjansen uteble.

Det sto 3-2 da lagene gikk til pause.

Sendt i dusjen

Østerrike sto for VMs største bombe til nå da de utlignet på slutten av kampen mot Tsjekkia og til slutt vant på straffeslag.

Norge kollapset i tredje periode mot Storbritannia. På drøye tre minutter scoret britene tre ganger.

Frykten for at Norge igjen skulle ramle sammen på slutten, var absolutt til stede i Nokia Arena før den avsluttende perioden.

Med 17.26 igjen plantet Philipp Wimmer albuen midt i ansiktet til Eirik Salsten. Dommerne tok seg god tid til å se situasjonen på video.

De endte med å sende Wimmer i dusjen. Kampstraff. Norge skulle spille de neste fem minuttene i overtall.

Østerrike forsvarte seg godt. Med 02.15 igjen av overtallet pådro Rosseli Olsen seg en utvisning i offensiv sone, tripping. Dermed var lagene like mange på isen de påfølgende to minuttene.

Peter Schneider måtte så sette seg i to minutter. Slashing. Norge var igjen i overtall.

Rosseli Olsen ble tomålsscorer da han fra skrått hold traff mellom keeper og stolpen og videre inn i nettmaskene. 4-2.

4-2: Mats Rosseli Olsen feirer sin andre scoring sammen med lagkameratene. Foto: Mathias Dulsrud, Norges Ishockeyforbund

Jakobsson måtte to minutter senere sette seg i utvisningsboksen. Den svenskfødte poengplukkeren fikk for tripping. Norge sto godt imot i undertall og beholdt ledelsen.

Røymark fikk to minutter for holding.

Med snaue fire minutter igjen tente Peter Schneider håpet for sitt land. 4-3.

Norge klarte ikke å etablere noe spill i sluttminuttene. Det var spill mot et mål.

Med 01.13 igjen så utligningen ut til å sitte, men Haukeland kastet seg ned i full strekk og reddet Norge.

De norske spillerne kastet seg inn i duellene og ofret seg for landet. Med 13 sekunder igjen ble "mannen uten tenner" matchvinner da han på åpent mål kunne sende pucken inn.