Peiskrise i Europa: – Etterspørselen har skutt i været

Mange ønsker seg peiskos til høsten, og særlig med høye strømpriser kan det være en attraktiv varmekilde.

Men planlegger du å anskaffe nytt ildsted, bør du kanskje ikke vente til det begynner å bli kaldt ute.

– Det er krevende tider for oss i denne bransjen. Vi er ikke tomme for produkter, men det er lange leveringstider ute og går, sier kjedeleder for Varmefag, Norges største fagkjede for peiser og ovner, Sindre Baardson, til TV 2, og fortsetter:

– Det er litt forskjell på butikkene. Noen kan du få med en gang, mens du kan måtte vente alt fra to til syv måneder på peis.

Han forteller at dette skyldes råvaresituasjonen i Europa, som har blitt ekstra kritisk på grunn av krigen i Ukraina. I tillegg er det gassmangel i Tyskland, som gjør etterspørselen skyhøy.

LANG KØ: Sindre Baardson i Varmefag sier at etterspørselen på peis er stor nå. Foto: Privat

– I Tyskland har det vært kø utenfor peisbutikkene. Og det er paradokset. Etterspørselen har skutt i været på grunn av historisk høye strømpriser, men med råvaremangelen som følger, så klarer vi ikke levere nok, sier Baardson.

Han legger til at de hadde hatt problemer også uten de ekstra utfordringene.

– Bestill nå for peis til jul

Nesten en fjerdedel av EUs gassforbruk går til Tyskland, knappe 1000 terawattimer (TWh) årlig. Halvparten av dette brukes til oppvarming i bygninger.

Baardson og Varmefag har en klar oppfordring til nordmenn som vil holde seg varme til vinteren.

– Vi har gått ut og sagt at skal du ha peis til fyringssesong, må du bestille nå. Det pleier vi ikke si så tidlig. Siden situasjonen er som den er, så må du bestille nå for være sikker på å ha peis til jul. Det er helt reelt.

Han tror situasjonen vil holde seg på samme nivå ut året, og muligens inn i 2023. Også markedet for stål er tøft, ifølge Baardson.

Produksjonen av peiser og ovner krever mye stål, men på grunn av situasjonen i Europa og de høye energiprisene har prisen på råvaren steget kraftig denne våren. Det skaper vanskeligheter for produsentene.

– Det er barskt. Hvis du ikke aksepterer prisen som stålleverandøren gir, så selger de bare til noen andre. Stålprisene har i noen bransjer steget med over 100 prosent på bare noen uker. Det blir dyrere å fremstille når energiprisene er så høye. Vi ser prisjusteringer som vi ikke har hatt tidligere. Det er utfordrende, mener Baardson.

– Nesten ekstremt

Det er ikke helt den samme tonen hos en annen stor peis-leverandør, nemlig Jøtulgruppen. Salgsdirektør René Christensen forteller at de fortsatt klarer å oppfylle etterspørselen – men bekrefter at den er svært høy.

– Det er meget bra etterspørsel etter produktene. Det er nesten ekstremt. Prisene på oppvarmingsalternativer som strøm og gass er høye, og da kjøper mange vedovner.

Christensen sier at de frykter hvilke utfordringer som kan dukke opp etter sommeren.

OPTIMIST: René Christensen i Jøtulgruppen. Foto: Privat

– Det er utfordrende med våre underleverandører som har brist i sine leveringer til oss. Så utfordringer kan dukke opp. Per dags dato håndtererer vi dette, men dette kan gi utfordringer etter sommeren som vi ikke klarer å forutse, sier han.

Ifølge Christensen må en regne med rundt fire til seks ukers levering utover normal leveringstid på vedovner fra Jøtul/Scan.

Dette skyldes også at noen butikker har noe lengre monteringstid enn normalt, sier han.

I Tyskland har selskapet opplevd 80 prosent vekst. Stor vekst ser de også i Polen, Tsjekkia og andre land.

– For å opprettholde etterspørselen går produksjonen for fullt, også med overtidsarbeid på støperiet i Norge, sier Christensen.

Venter stor etterspørsel

Men også for dem som først får tak i en etterlengtet peis, kan det oppstå problemer. Da strømprisene steg til værs i fjor, steg også etterspørselen etter ved.

Slik kan det bli også til høsten, ifølge fagansvarlig i Norsk Ved, forum for vedprodusenter, Øyvind Stranna Larsen.

– Situasjonen nå er at vedprodusentene forbereder seg på enda en sesong med ekstra stor etterspørsel, forteller han.

FORBEREDT: Ifølge vedprodusentene regner de med nok en sesong med ekstra stor etterspørsel. Foto: Privat

De regner imidlertid med at produsentene vil klare å lage nok ved til å tilfredsstille etterspørselen, som også normalt sett er stor.

– Det norske vedforbruket tilsvarte i 2020 omtrent 58 millioner sekker med bjørk, sier Larsen.

Hver sekk rommer 60 liter.

Råd til vedkjøpere

Vedeksperten har et råd til de som ønsker å kombinere pengesparing med en hyggelig familieaktivitet:

– Bestill rå ved nå. En del produsenter tilbyr det, så kjøperen selv kan stable og tørke. Det kan være en hyggelig oppgave for hele familien, sier Larsen.

Rå ved er nemlig billigere enn ferdig tørket ved, og kan legges i flere formasjoner enn den klassiske.

– Det tradisjonelle vedlaget er en ting, men man kan lage rondeller og lekonstruksjoner i hagen – så det er mye artig man kan lage av rå ved.