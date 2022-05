Politiet med forklaring etter korpskaoset på 17. mai: – Beklagelig

Studentorkesteret Christiania Blåseensemble reagerte sterkt etter at de ble kastet ut at årets barnetog i hovedstaden.

Orkesteret har i flere år gått i toget sammen med Slemdal skole, som ikke har et eget korps. Skolen fyller 100 år i år og gikk som nummer to i toget. I år ble orkesteret derimot kastet ut fra toget av politiet rett før de skulle spille for kongefamilien.

– Min største bekymring er at dette var ydmykende for studentene i korpset, for det var mildt sagt utrivelig, sier rektor Astrid Kvalbein ved Norges musikkhøgskole.

Oslopolitiet har onsdag tatt en sjekk etter årets feiring på hva som skjedde under togkaoset, og sier at hendelsen er beklagelig.

– Vi har forståelse for at Slemdal skole og Christiania Blåseensemble fikk redusert sin opplevelse av deltakelsen i barnetoget, det er beklagelig. Vi tar med oss denne hendelsen til neste års planlegging, sier stabssjef Harald Nilssen i Oslo politidistrikt.

De forteller at politiets rolle på 17. mai er å bidra til at barnetoget blir gjennomført på en sikker og verdig måte.

– Basert på tidligere års erfaringer med innblanding i barnetoget, ble det i år reagert på orkesteret som gikk bak Slemdal skole, sier Nilssen.

Han forklarer at orkesteret ikke gikk under skolens fane, som vanskeliggjorde synlig tilknytning til skolen. Ifølge han ble representanten som gikk i første rekke i orkesteret forespurt to ganger om de gikk sammen med en skole, noe vedkommende som var i kontakt med politiet ikke kunne redegjøre for.

– Derfor ble politiet og orkesteret enige om at de skulle forlate barnetoget ved første mulighet, som var ved Gardebua rett før slottet, sier Nilssen.

PÅ VEI: Barnetoget på vei opp Karl Johan mot Slottet på 17.mai. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Gikk under riktig fane

Rektor ved Slemdal skole Vegard Tversland Kjesbu mener derimot ikke det stemmer at orkesteret ikke gikk under skolens fane.

– Det er helt feil. Orkesteret gikk under Slemdal skoles fane, det kan man se selv hvis man ser på TV-innslaget fra barnetoget. De har en egen fane i tillegg, men det har alle orkestre som deltar i toget, mener Kjesbu.

Han mener at politiet burde sjekket med han, ettersom han var togleder for Slemdal skole, om korpset tilhørte dem.

– For Slemdal skole gikk jeg rett foran fanen, så det hadde vært ekstremt lett å finne meg, sier Kjesbu.

Han er likevel glad for at politiet ønsker å lære av hendelsen.

– Det hadde jo vært fint hvis de kan ta lærdom av dette, sier Kjesbu.

– Burde sjekket oss før vi startet å gå

Rektor Astrid Kvalbein ved Norges musikkhøgskole reagerer på at politiet sier at studentene «fikk redusert sin opplevelse av deltakelsen i barnetoget»

– Det synes jeg er å plassere ansvaret litt feil, sier Kvalbein.

På spørsmål om hva hun synes om politiets håndtering, sier hun at hun synes det er rart at politiet ikke sjekket korpset før de nærmet seg Slottsplassen.

– Hvis de først skal ha et slikt kontrollregime, burde de sjekke oss før vi startet å gå, mener Kvalbein.

Selv reagerte hun sterkt på hendelsen under barnetoget.

– Jeg ble for å være ærlig helt paff. Da politiet kom bort til meg og sa at vi måtte ut, prøvde jeg bare å gå god for hvem vi var og gikk for, men ble ikke hørt. Så det var tydelig på dem fra høyere hold at vi ikke var på noen liste, og måtte ut, sier Kvalbein.

BEKLAGER: Anna Dåsnes, leder for 17. mai-komiteen i Oslo. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Har sendt en beklagelse

Oslo kommunes 17. mai-komité beklager nå ovenfor Christiania Blåseensemble .

– Vi har sendt en beklagelse til Slemdal skole og til korpset og er veldig lei oss for at det skjedde. Vi skal nå gå gjennom hva som skjedde i evaluering av dagen for å hindre at noe lignende skjer igjen, sier leder i komiteen Anna Dåsnes (V).

Hun bekrefter at korpset hadde en godkjent plass i toget.

– Sånn jeg har forstått det var de registrert og skulle gå i toget, sier Dåsnes.

Hun understreker at de setter stor pris på korps og andre som stiller opp i 17. mai-toget i hovedstaden.

– Vi er veldig takknemlige for alle som stiller opp i korps på 17. mai, og det er viktig for oss at de som stiller opp skal føle seg verdsatt, sier Dåsnes.

Kvalbein er glad for at politiet og komiteen ønsker å lære av hendelsen.

– Det synes jeg er fint. Det er også veldig fint å kunne videresende beklagelsen vi har fått fra komiteen til studentene. Det at komiteen bekrefter at de hadde korpset på sine lister, viser at verken vi eller skolen hadde gjort noe feil, sier Kvalbein.