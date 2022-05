Mette-Marit tok til tårene: – Det var rørende for oss også

Kronprinsessen tok til tårene da korpset til Sigrid Bonde Tusvik (42) Korps United fremførte låten «Alle elsker korps» på Slottsplassen på Norges nasjonaldag.

– Det var en fantastisk opplevelse. Først folkehavet, og så når du kommer opp på Slottsplassen blir det nesten helt stille for det er så ærverdig, forteller Sigrid Bonde Tusvik til God kveld Norge.

MÅL: Korps United har hatt et mål om å spille foran slottet på 17. mai lenge, og i går fikk de drømmen sin oppfylt. Foto: Privat.

Fikk kjeft av politiet

Videre forteller Tusvik at de har hatt et mål om å spille for Kongehuset på nasjonaldagen i ni måneder, og at dette var en dag de hadde sett frem til lenge.

– Vi synes det gikk overraskende fint. Vår dirigent Ante Skaug tenkte ut dette med at vi måtte synge signaturlåten vår «Alle elsker korps» for kongefamilien. Vi fikk kjeft av politiet og de ba oss om å gå videre, men jeg tror det var verdt det, både for oss og kongefamilien, forteller Tusvik.

– Og aldri har vel et korps snudd og løpt tilbake til slottsbalkongen før. Det var faktisk veldig stas å være rampete, sier hun videre.

Rørende øyeblikk

Komikeren ble selv rørt da hun så at kronprinsessen tok til tårene da de opptrådte.

– Det er derfor jeg tar meg til hjertet mens jeg ser henne. Det var rørende for oss også. Det skal ikke så mye til for å røre kronprinsessen, og det er noe av det fineste med Mette-Marit, forteller Tusvik.

– Men jeg trodde ikke at vi skulle være en av dem som rørte henne den dagen, forteller hun videre.

Komikeren elsker korps, og ønsket å lage et nytt og inkluderende musikkorps med kvinner fra alle verdens land. I TV 2-serien «Korps United» følger vi Sigrid og de ti kvinnene på nettopp veien mot målet om å spille foran Slottet på 17. mai.

