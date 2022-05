Slik forklarer treneren det utskjelte trekket

KFUM har sjarmert det norske fotballpublikummet med sin ambisiøse spillestil der ballen går hurtig og presist langs bakken. Men det ballsikre mannskapet til Jørgen Isnes har også utviklet en annen og mer kynisk side. Mer konkret: Et avsparktrekk som har fått fotballeksperter til å rive av seg det siste de har av hårtuster.

Se trekket i videovinduet øverst!

Jesper Mathisen og Yaw Amankwah lar seg ikke imponere.

– Dette er noe av det dummeste jeg ser, sier Mathisen.

– Jeg kjenner Carl-Erik Torp. Han er Kåffa-gutt. Jeg tror han sitter med tårer i øynene når han ser dette, legger Amankwah til.

KFUM-trener Jørgen Isnes avslører at det er blitt noen henvendelser rundt avsparkrutinen.

– Min assistent Johannes Moesgaard har ansvar for faste situasjoner, som dødballer og avspark. Dette er brukt som et middel for å få løftet laget opp. Vi går for gjenvinning. Tidligere har vi slått på duell. Det er kanskje mer naturlig. Så har vi erfart at vi av og til har fått den rett tilbake i trynet, sier Isnes til TV 2.

Det er det ingen fare for når Robin Rasch er i tilløpet.

– Robin er veldig treffsikker, så vi kommer ganske høyt opp, humrer Isnes.

– Det er en drømmeoppgave å måke ballen ned til cornerflagget?

– Hehe, det blir en artig greie så lenge gutta er tro mot det. Så skulle jeg gjerne sett at vi var enda hvassere i fasen etter kastet. At vi vinner igjen ballen der oppe. Vi har fortsatt noe å jobbe med, sier Isnes.

Den ballbesittende stilen har høstet lovord landet rundt. Avsparktrekket er et ledd i en større plan.

– Vi må utvikle oss på det kyniske plan. KFUM har tatt steg de siste årene på veldig mange områder for å utvikle andre faser av spillet. Det kommer ikke til å se sånn ut hele tiden, men kanskje en periode, forteller Isnes.

– Ser man på avsparket vårt mot Raufoss, hvor vi ikke gjorde det, kom ballen rett i retur. Så scoret Raufoss. Det har litt med erfaringene vi har gjort oss rundt avspark. Det kommer også litt an på kampmotstander. Det tar vi hensyn til, for eksempel hvis vi møter et lag som er gode i press, forteller KFUM-treneren.

Han påpeker at dette ikke er noe KFUM har tatt ut fra løse luften.

– Hvis man ser internasjonal fotball ser vi at lag på toppnivå tidvis gjør det. Ikke alltid, men tidvis. Liverpool har blant annet gjort det et par ganger. Da har det virket bevisst. Ikke at vi skal kopiere alt som blir gjort i internasjonal fotball, men noen ganger kan det lønne seg å gå for gjenvinning. Vi har ikke gjort det hver gang, men vi har gjort det de to-tre siste kampene, sier Isnes.

Han vil ikke love at det skjer hver gang.

– Dere får følge med. Kanskje det kommer noen nye varianter, ler Isnes.