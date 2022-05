Espen Andersen Bråthen: Derfor bestemte jeg meg for å drepe

HOKKSUND TINGHUS (TV 2): Espen Andersen Bråthen (38) forklarer at han var redd han skulle bli blind, og at han ønsket å drepe flest mulig mennesker for å bli født på nytt.

– Det er ikke noe fare for gjentakelse, for nå vet jeg at jeg ikke blir blind. Det er feil å drepe, sier Bråthen i retten.

Klokken 12.45 onsdag begynte han på sin forklaring i Hokksund tinghus. Bråthen leser fra et ark med notater på begge sider.

Det er første gang offentligheten får høre hans forklaring på angrepene i Kongsberg onsdag 13. oktober i fjor.

– Jeg skulle ønske de jeg drepte, var i live. Det var ikke med meningen. Jeg angrer veldig, sier han.

Ville bli gjenfødt

Bråthens forsvarer, advokat Fredrik Neumann, har i retten varslet at det under forklaringen vil bli tydelig for alle at 38-åringen er alvorlig syk.

Han har i mange år hatt diagnosen paranoid schizofreni, og de sakkyndige mener han var strafferettslig utilregnelig i gjerningsøyeblikket.

Drapsmannen forklarer at han i fjor bodde i en leilighet uten dagslys.

– Øyet må seg til venstre, høyre, opp og ned. Det gjorde ikke øynene mine. Jeg fikk symptomer på grønn stær, og det presset veldig. De siste månedene var jeg sikker på at jeg skulle bli blind, så jeg bestemte meg for å gå ut å drepe, sier Bråthen.

– For halvannet år siden fikk jeg en idé om å bli født på nytt, et bra sted, så jeg måtte drepe, forklarer han.

– Ikke noe særlig gøy

Etter den korte innledningen får Bråthen spørsmål fra statsadvokat Andreas Christiansen om detaljene i hendelsesforløpet da han skjøt piler rundt seg og deretter drepte fem personer med kniv i fjor.

– Jeg visste jo at det her var dagen jeg måtte gå ut og prøve å drepe noen mennesker. Så jeg så på noen filmer, og så ble det vel litt mørkere. Så tenkte jeg at nå må jeg gå ut for å se de jeg skal sikte på, sier han.

Bråthen forklarer at han tok med seg fire kniver og omkring 80 piler.

– Da du forlot leiligheten med knivene, var det bevisst hvilke kniver du hadde med? spør aktor.

– Jeg hadde en plan over hva jeg skulle bruke. Det var bevisst. Den lengste kunne jeg bruke på litt avstand for å beskytte meg selv også, sier Bråthen.

FIRE KNIVER: Det var disse knivene Espen Andersen Bråthen (38) hadde med seg da han begynte angrepet 13. oktober i fjor. Foto: Politiet

Han forteller at han gikk til Coop Extra fordi det var der han forventet å finne flest mennesker.

– Da jeg kom opp mot butikken, så jeg en dame. Så jeg skjøt to piler mot henne, sier han.

Bråthen kjente ikke igjen kvinnen, men sier at han i etterkant har skjønt at han visste hvem hun var. Ingen av pilene traff kvinnen.

– Jeg husker at det var ikke noe særlig gøy for min del heller å stå der og skulle drepe noen mennesker, sier han.

Gikk inn i garasje

Bråthen husker at den første pilen bommet med en halv meter og traff en vegg. Kvinnen ble stående og se på ham. 38-åringen tror ikke hun forstod helt hva som skjedde.

ÅSTEDET: Det var mye politifolk i og rundt Coop-butikken i timene etter angrepet. Foto: Erik Edland / TV 2

Han forteller at han skjøt pilene med full kraft. I ettertid har han ikke gjort seg noen tanker om hvorfor han ikke traff kvinnen, sier han.

Da en mann kom gående mot Bråthen, bestemte han seg for å komme seg inn på Coop-butikken. Han hadde ikke tenkt nøye gjennom hvilken inngang han skulle bruke, men valget falt på garasjeinngangen.

– Jeg ser det står to personer ved en bil i enden av garasjeanlegget. Jeg skyter et skudd mot hun som står til venstre. Så bommer jeg, sier Bråthen.

Han forteller at det var tilfeldig at han skjøt mot kvinnen og ikke mannen. De to stod angivelig to meter unna hverandre. Han husker at kvinnen skrek, og at han selv ropte «boom» for å skremme dem.

En video som tidligere er spilt av i retten, viser at de to løper ut av butikken og vekk fra stedet.

Skjøt mange piler

Videre forteller Bråthen om hva som skjedde inne i Coop-butikken. Han husker at han umiddelbart skjøt en pil mot inngangspartiet, selv om han ikke så noen mennesker.

Pilen ble stående i en skjerm inne i butikken.

– Jeg går inn og ser en dame på høyresiden. Jeg skyter etter henne og bommer, og så skyter jeg mot der dem oppbevarer post, sier han.

I RETTEN: Espen Andersen Bråthen (38) har onsdag begynt på sin forklaring. Han sitter sammen med sin forsvarer Fredrik Neumann. Tegning: Ane Hem / TV 2

Deretter husker Bråthen at han gikk bort til hovedinngangen og skjøt tre piler mot en mann på utsiden av butikken. Heller ikke disse pilene traff noen personer.

Inne igjen i butikken skjøt Bråthen en pil mot en kvinne som stod med ryggen vendt mot ham. Han mener han bommet med en halvmeter.

– Jeg ønsket å drepe henne, sier han.

Deretter siktet 38-åringen mot et lite lager bak kassa. Han så ingen personer, men avfyrte likevel en pil. Bilder viser at pilen ble stående i døra.

Bråthen gikk videre mot et lager lenger inn i butikken. Han forsøkte å ta seg ut av en dør på lageret, men fikk ikke åpnet den. Da bestemte han seg for å utløse brannalarmen.

Skjøt mot politiet

Inne igjen i butikken skjøt han mot en mann som kom gående mot ham. Pilen bommet ifølge Bråthen med omtrent to meter.

Så husker 38-åringen at han så blålys, og at han skjøt en pil mot en politibil utenfor. Han husker også at to politifolk kom inn i butikken. En video viser at en av dem pekte på Bråthen med en maskinpistol av typen MP5.

– Da skjøt jeg to piler mot dem. Så rømte jeg gjennom nødutgangen, forklarer han.



Saken oppdateres! Resten av onsdag er satt av til Bråthens forklaring.