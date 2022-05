Du bestemmer hvem som er sesongens spiller – dette mener ekspertene

Sesongens spiller: Heung-min Son

– Det skal vanligvis veldig mye til for at sesongens spiller skal komme fra et lag som ikke er blant de beste. Det er ikke noe tvil om at Manchester City og Liverpool har vært best, men Son har vært helt fantastisk denne sesongen. Når det er snakk om individuelle kåringer, må det være den som har vært best.

– Kevin de Bruyne og Mohamed Salah er de største profilene på sine topplag, men jeg synes at Son har vært den beste og mest imponerende spilleren denne sesongen. Jeg tror han hadde gått rett inn på både Manchester City og Liverpool.