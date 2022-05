Rus, ensomhet og sykdom: Dette vet vi om Bråthen

Det er bildet som advokat Fredrik Neumann, Bråthens forsvarer, tegner av sin klient.

Onsdag møtte 38-åringen i retten tiltalt for 5 drap, 11 drapsforsøk og 13 tilfeller av grove trusler.

Uten sko på føttene forlot han leiligheten sin i Kongsberg fordi han fryktet å bli oppdaget av noen han innbilte seg at overvåket ham, ifølge Neumann.

– Han har vrangforestillinger knyttet til tid og til egen guddommelighet og egne evner og ferdigheter. Han har ikke innsikt i at han er syk og trenger behandling, sa Neumann i retten og viste til de sakkyndiges vurdering av Bråthen.

– Angrer veldig

De sakkyndige mener at Bråthen var psykotisk i gjerningsøyeblikket, og aktor har varslet at de vil be om at han dømmes til tvungen psykisk helsevern.

Bråthen har også forklart at han ville drepe flest mulig fordi han mente det ville føre til at han ble født på ny.

– Jeg skulle ønske de jeg drepte var i live. Det var ikke meningen. Jeg angrer veldig, sa Bråthen i retten.

I sitt innledningsforedrag i retten var forsvareren hans opptatt av å få frem mer om Bråthens bakgrunn.

– Hvordan kunne det gå så galt denne kvelden? Hvorfor ble det slik at han valgte å gå ut av sin egen leilighet med pil og bue og kniver og bruke dette mot tilfeldige personer i Kongsberg by? Hvordan kunne dette skje? spurte Neumann

– Dette spørsmålet har nok mange stilt seg selv, og for å kunne nærme oss et svar, blir det nødvendig å skru tiden tilbake og se på Bråthen som person, forklarte han.

Drakk alkohol tidlig

Han er dansk statsborger, men har bodd i Norge hele livet. Bråthen er selv veldig opptatt av at han er norsk, ifølge forsvareren.

LA UT VIDEO: I denne videoen fra 2017 fortalte Espen Andersen Bråthen at han var en muslimsk konvertitt. Politiet jobbet derfor ut fra en teori om at drapene var terrorrelatert. Senere la de fra seg denne teorien. Foto: Privat

Ifølge advokaten ble han som barn og ungdom beskrevet som en normal og populær gutt. Faktisk var han en person som mange ønsket å være rundt.

Bråthen har studert for å bli kokk, og han har jobbet som lærling i halvannet år.

Den første registrerte straffesaken stammer fra da han var 15 år gammel. Da hadde han allerede drukket alkohol i over et år, mener advokaten. Etter hvert begynte han også med narkotiske stoffer.

Gjennom ungdomsårene trakk Bråthen seg mer og mer tilbake, ifølge Neumann. Vitner har beskrevet han som psykisk ustabil, særlig fra 2007, altså 14 år før drapene.

Bråthen har vært delvis trygdet siden 2008. I 2014 ble han permanent uføretrygdet. Vitner har i avhørt fortalt at han var veldig mye alene.

Ville ikke følges opp

Han har flere ganger vært innlagt på psykiatrisk sykehus, både frivillig og under tvang. Ett av oppholdene var på syv måneder.

I 2009 fikk Bråthen diagnosen paranoid schizofreni.

Så sent som i 2019 var han innlagt på psykiatrisk sykehus, men han ga selv tydelig beskjed om at han etter dette ikke ønsket videre oppfølging da han møtte opp til en psykologtime senere samme år.

I RETTEN: Espen Andersen Bråthens forsvarer, advokat Fredrik Neumann, er i retten opptatt av sin klients sykdomshistorie. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Siden var det ingen kontakt mellom Bråthens fastlege og spesialisthelsetjenesten frem til drapene 13. oktober i fjor.

De siste årene har Bråthen flere ganger blitt bortvist fra ulike steder, blant annet butikker, på grunn av aggressiv og truende adferd. Sommeren 2020 ble han ilagt et besøksforbud på grunn av truende oppførsel mot nære familiemedlemmer.

De rettsoppnevnte sakkyndige er samstemte om at det er sterke holdepunkter for at 38-åringen var psykotisk da han begikk drapene.

– Feil å drepe

Da han klokken 12.45 onsdag 18. mai begynte på sin forklaring i Hokksund tinghus, spurte han dommeren om det var greit at han til å begynne med stod oppreist.

FIRE KNIVER: Det var disse knivene Espen Andersen Bråthen (38) hadde med seg da han begynte angrepet 13. oktober i fjor. Foto: Politiet

Bråthen begynte deretter å lese fra et ark med notater på begge sider.

– Det var ganske mørkt i leiligheten så jeg hadde ikke noe dagslys. Øyet må se til venstre, høyre opp og ned. Det gjorde ikke øyet. Jeg fikk symptomer på grønn stær. Det presset veldig, begynte han.

38-åringen forteller at han trodde at han skulle bli blind, og sier at han måtte ut og drepe så mange som mulig for å bli gjenfødt til et bedre liv.

I ettertid har han derimot skjønt at han ikke kommer til å bli blind, forteller han.

– Det er ikke noe fare for gjentakelse, for nå vet jeg at jeg ikke blir blind. Det er feil å drepe, sa Bråthen i retten.

ÅSTEDET: Det var mye politifolk i og rundt Coop-butikken i timene etter angrepet. Foto: Erik Edland / TV 2

Bråthen erkjenner å ha gjort alt han står tiltalt for.

– Jeg husker at det var ikke noe særlig gøy for min del heller å stå der og skulle drepe noen mennesker, sa han.

Avbrøt forklaring

I to timer svarte Bråthen på spørsmål fra statsadvokat Andreas Christiansen. Så, midt i et spørsmål, henvendte 38-åringen seg til dommeren.

– Er dette et avhør? spurte Bråthen.

– Dette er for så vidt formelt et rettslig avhør, ja, svarte tingrettsdommer Liv Synnøve Taraldsrud.

– Må jeg forklare meg? spurte Bråthen videre.

Taraldsrud svarte at han, som han fikk beskjed om før han begynte på sin forklaring, ikke plikter å forklare seg for retten.

– Da velger jeg å ikke forklare meg noe mer, svarte Bråthen.

Etter rettsdagen åpnet advokat Neumann likevel for at Bråthen kan komme til å forklare seg videre når retten settes torsdag.

Da er det meningen at han skal svare på spørsmål om detaljene i hendelsesforløpet da han tok seg ned til Hyttegata og drepte fem personer.