Drepte sin voldelige ektemann – lot liket ligge på soverommet i ett år

På veggen på soverommet henger et bilde av Jesus. Nattbordene på hver side er pyntet med lamper og små pyntegjenstander. Gardinene er trukket godt for vinduene. Slik har det vært lenge. For midt i parets dobbeltseng ligger det råtnende og stinkende liket av Scott Shanahan, slik det har ligget de siste fjorten månedene.

ÅSTEDET: Shott Shanahan ble funnet råtnende i senga, der han hadde ligget i nærmere fjorten måneder etter at kona drepte ham med et skudd i bakhodet. Foto: WildBluePress

Vold og misbruk

Dixie Shanahan har levd et liv de færreste vil misunne henne. Vold og misbruk var en del av hverdagene hennes og allerede som liten jente skal Dixie ha blitt seksuelt misbrukt.

Hun bodde med moren og stefaren i småbyen Defiance i Iowa. En småby med under 300 fastboende innbyggere. Da moren omsider gjorde det slutt, og ville flytte vekk fra byen, ble de enige om at Dixie skulle flytte inn til kjæresten Scott og hans mor.

Dixie møtte Scott Shanahan, da hun gikk på High School. Hun var 15 år, han var 20. Da Scotts mor døde i 1994, arvet Scott huset og verdier for 150.000 dollar. Paret, som nå hadde vært sammen i over ti år, bestemte seg for å gifte seg. Han var da blitt 33 år, og Dixie var 28.

Banket under graviditeten

Kort tid etter bryllupet begynte Dixie å jobbe på et sykehjem. Hun var blitt gravid med parets første barn, og det var på denne tiden folk i nærmiljøet for alvor begynte å legge merke til at hun ble banket.

«Da hun var gravid første gangen, dukket hun opp med et blått øye. Hun sa aldri at det var Scott som hadde gjort det, men folk visste at han slo henne», fortalte en av Dixies tidligere arbeidskamerater under rettsaken.

Etter at sønnen Zachary ble født i 1996, skal volden og misbruket ha eskalert. I retten kom det fram flere detaljer om hvilket voldsmareritt Dixie levde under. Scott skal ha behandlet kona som en slave, og nektet henne å ha omgang med andre mennesker enn de hun traff mens hun arbeidet.

TÅREVÅTT: Dixie Shanahan innrømmet drapet på ektemannen Scott, men fortalte om et liv preget av misbruk og vold. Her under rettssaken i 2004. Foto: AP Photo/Phil Johnson/Ntb

Var som en slave

«Han tok over livet hennes fullstendig. Hun fikk ikke ha venner. Dixie ble Scotts slave», sa forsvarsadvokaten hennes, Stephan Japuntich.

En annen kollega av Dixie vitnet om at hun nytteløst hadde forsøkt å få Dixie til å søke hjelp mot ektemannen. Historier om hvordan hun skal ha blitt banket og kastet ut av bilen mens paret var på kjøretur, og om hvordan hun skamfull hadde kommet på jobb med blåveiser under begge øynene og sprukken leppe, var bare noe av det som ble fortalt i retten.

Dixie skal ha vært så hjernevasket av ektemannen at hun nektet å tro at hun kunne klare seg uten ham. Derfor tok hun ham alltid tilbake etter alvorlige voldsepisoder. Ved flere anledninger skal han ha blitt fengslet etter at politiet var blitt tilkalt av naboer som fryktet for livet hennes.

Arrestert flere ganger

I september 1997 ble Scott igjen hentet av politiet etter at han hadde banket kona med et metallrør. Han tilbragte fire dager i fengsel, men returnerte hjem, og paret fikk så sitt andre barn noen måneder senere.

«Hun viste ikke om noe annet liv enn dette. Det var slik det var, og det er slik det alltid har vært med dem»; sa en av naboene til Dixie, da saken mot henne pågikk.

Det toppet seg da politiet igjen ble tilkalt til parets hjem i oktober 2000. Da skal ingen ha verken hørt eller sett Dixie på flere dager, og bekymringsmeldingene førte til at politiet rykket ut til boligen.

Der fant de Dixie rundjult og innelåst i kjelleren. Hun var bundet med kleshengere i stål, som var brukt som tau for å holde henne på plass. Scott ble igjen arrestert og denne gang stod han i fare for å få en lengre fengselsstraff, ettersom politiet tok ut siktelse mot ham for frihetsberøvelse i tillegg til volden han hadde påført kona.

Rømte til Texas

Dixie tok med barna og rømte til søsteren sin i Texas, noe som igjen førte til at hun gikk glipp av rettsmøtene mot Scott, der hun naturlig nok var et sentralt vitne. Uten hennes vitnemål, var det ikke tilstrekkelige bevis til å holde på Scott, og han slapp ut fra fengsel.

Det første han gjorde var å reise til Texas, der han sporet opp Dixie og barna, og fikk dem med seg hjem igjen.

Det kunne lenge se ut til at paret hadde funnet ut at nok var nok, for naboene merket ikke lengre mye til bråk fra familiens hus. Ettersom hele byen godt kjente til hva som foregikk bak familiens fire vegger, ønsker de også å holde en lav profil, og sosialiserte ikke med noen.

Politiet la også merke til at det hadde gått over ett år uten at de hadde mottatt noen nød-oppringninger fra Dixie.

Forsvant med ny kjæreste

Da en tidligere kollega tilfeldigvis møtte Dixie på butikken, fortalte hun at Scott hadde forlatt henne etter at hun var blitt gravid med deres tredje barn. Ifølge Dixie hadde han funnet seg en ny kjæreste og begynt å bruke narkotika.

«Ingen brydde seg egentlig, og ingen savnet ham. Vi tenkte alle at Dixie egentlig hadde det bedre uten ham», sa en nabo til Los Angeles Times.

Dixe ble møtt med støtte og sympati i lokalsamfunnet, som merket at hun var adskillig lykkeligere uten Scott. I den lille byen var folk hjelpsomme hvis hjelp var ønsket, og mange samlet seg om Dixie for å bidra til at alenemoren skulle kunne gi barna sine et godt liv.

HEVDET SELVFORSVAR: Dixie Shanahan hevdet hun handlet i selvforsvar men ble likevel dømt til 50 års fengsel for å ha skutt ektemannen i bakhodet. Foto: AP Photo/Phil Johnson/Ntb

Ingen spor etter Scott

Scott Shanaghan var som sunket i jorda, og ingen verken så - eller hørte noe mer fra ham. Dixie fortalte venner at han hadde opptrådt truende på telefon mot henne, og at han skal ha truet henne med advokat da hun hadde nektet ham å være tilstede under fødselen til parets tredje barn.

Ettersom paret stort sett ikke hadde hatt særlig med inntekter, hadde arven fra Scotts mor forsørget dem i lengre tid. Scott var kjent som en svært eiesyk og kontrollerende mann i byen, og da Dixie etterhvert begynte å selge eiendelene hans, var det flere som reagerte.

«Jeg visste at Scott var en mann som holdt god kontroll på eiendelene sine, og da Dixie ville selge meg traktoren hans, sa jeg at jeg ville levere den tilbake om han kom tilbake til byen og ville ha den igjen. Hun svarte da at han aldri kom til å komme tilbake», fortalte Emmett Wise, en av naboene til Los Angeles Times.

Nytteløse søk

Politiet hadde flere samtaler med Dixie, der hun fortalte om sporadisk kontakt med Scott etter at han forlot dem, men at hun ikke hadde sett ham. Hver gang politiet dukket opp hos Dixie, ble de møtt i oppkjørselen. Hun fortalte at han hadde tatt med seg det som var igjen av arven, og forlatt dem.

Shelby Sherrif Department gjorde forsøk på å spore opp Scott gjennom søk i databaser, via banken hans og via politiet i byen Dixie opplyste om at han hadde flyttet til. Men til ingen nytte.

Til slutt ønsket politiet å gjennomføre en ransakelse av huset til Dixie Shanagan. Dixie ble hentet av politiet, men hevdet fortsatt at hun ikke visste noe mer om mannens forsvinning, enn det hun allerede hadde opplyst. Hun ble så sluppet av hos en venninne der hun skal ha sagt. «De kommer til å finne han».

Grusom stank

Etter å ha gjennomsøkt nesten hele huset, la politiet merke til at et av soverommene var avsperret. Døren var barrikadert med pappesker, barneleker og møbler på utsiden, og da politiet fjernet disse så de at det lå et sammenrullet håndkle under dørsprekken. De la også merke til duftlys som var plassert nært døra.

Etter å ha dirket opp låsen på soveromsdøra, åpnet etterforskerne døra. Stanken som møtte dem var ubeskrivelig. I dobbeltsenga på soverommet lå det råtnende liket av Scott Shanahan. På det som en gang hadde vært bakhodet has, så politiet et stort hull etter skuddet som hadde drept ham.

FORKLARER: Dixie viser hvordan parets hjem så ut, og forteller om hvordan hun holdt liket av ektemannen på soverommet i 14 måneder etter drapet. Foto: AP Photo/Phil Johnson/Ntb

Innrømmet drapet

Ifølge Dixie hadde hun drept ektemannen med et skudd i hodet på morgenen 30. august 2002. Hun var da høygravid med parets tredje barn, og etter å ha vekket sønnen Zachary og datteren Ashley, skal hun ha laget frokost til familien. Sønnen skal ha forsøkt å vekke faren, men skal ha fått beskjed om at han ville sove litt lengre.

I retten fortalte Dixie sin versjon av hva som skal ha skjedd.

Da Scott omsider våknet, skal han ha blitt rasende over at Zachary hadde gått til skolen før han hadde stått opp. I raseri skal han først ha slått Dixie i magen på kjøkkenet, før han hadde gått i gang med å rive ut telefonene i alle rom i huset- slik at hun ikke kunne tilkalle hjelp. Scott skal ha ønsket at Dixie aborterte barnet hun ventet, og hun skal ha fryktet at han ville banke henne så hun mistet ungen.

Hevdet selvforsvar

Han forlot kona liggende på kjøkkengulvet, mens han hentet hagla si, og ladde den med to skudd. Scott tok med seg hagla inn på soverommet og la seg ned på senga. Den eneste telefonen som ikke var revet ut av veggen, befant seg ved siden av senga, og Dixie fortalte at hun var bestemt på å ringe etter hjelp.

Mens hun forsøkte å liste seg mot telefonen, skal Scott ha beveget på seg i senga. Hun fryktet han ville drepe henne hvis han fikk tak i henne, og hun skal ha tatt tak i hagla hans og skutt ham i bakhodet.

DRAPSVÅPENET: Hagla som Dixie Shanahan drepte ektemannen Scott med, ble funnet i parets felles hjem. Foto: WildBluePress

Lokalsamfunnet støttet

Dixie ble umiddelbart hentet hos venninnen, og arrestert for drapet på Scott. Det sjokkerte lokalmiljøet hadde lengre fryktet at det voldelige forholdet ville ende med drap, men da det viste seg at det var Scott som hadde blitt drept, og ikke Dixie, slo de ring rundt henne.

Lokalsamfunnet igangsatte kakelotterier og innsamlinger, og klarte å samle hele 15.000 dollar, som var kausjonsbeløpet som ble satt for Dixie. Både naboer og tidligere kolleger, sto fram i amerikanske medier med støtte til Dixie.

«Hadde hun ikke drept ham i selvforsvar, ville han ha tatt livet av henne til slutt», hevdet en kollega.

Dixie Shanahan innrømmet drapet på ektemannen, og ble tilbudt en fengselsstraff på ti år, mot at hun frasa seg muligheten til en rettssak. Av disse ti årene, ville hun trolig ha måttet sone omtrent to, men Dixie følte seg sikker på at hennes forklaringer om hvilket helvete hun hadde levd under i årevis, ville føre til at juryen ville se at hun handlet i selvforsvar, og frikjenne henne.

DØMT: Til tross for dystre framtidsutsikter ble dommen omgjort. Dixie ble i 2018 tilkjent en «work-release». Foto: AP Photo/Mary Chind/Ntb

Giftet seg igjen

I tiden som hadde gått fra drapet på Scott, hadde Dixie rukket å finne kjærligheten med Jeff Duty. Bare to uker før rettsaken mot henne startet, giftet de to seg i det samme tinghuset, fast bestemt på å gå fremtiden i møte som mann og kone.

Juryen bestod av fem kvinner og syv menn, og brukte syv timer på å konkludere med en domsavsigelse etter å ha hørt alle vitnemålene i saken. Statsadvokaten mente at Dixie uten tvil hadde levd i et voldelig ekteskap, men at hun likevel hadde drept ektemannen mens han sov, og at hun dermed ikke hadde handlet i selvforsvar.

Ble benådet

Dixie Shanahan ble i 2004 dømt for drapet på Scott, og fikk 50 års fengsel. Ifølge dommen kunne hun søke om prøveløslatelse etter å ha sonet i 35 år.

I 2007 bestemte guvernøren i Iowa, Tom Vilsack, som en av sine siste gjerninger som guvernør, at soningstiden til Dixie skulle reduseres til ti år. I 2018 fikk Dixie innvilget tillatelse til å forlate fengselet for å jobbe, en såkalt «work-release».

Hun hadde da sonet 14 år for drapet på Scott Shanahan.

Kilder: Snapped, LA Times, GenerationWhy, Caselaw