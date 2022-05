Seks spørsmål og svar om Erdogans Nato-nei

Ekspertene svarer på det du lurer på om Tyrkias motstand mot Nato-medlemskap for Sverige og Finland.

Onsdag morgen leverte Sverige og Finland sin formelle Nato-søknad til generalsekretær Jens Stoltenberg i Brüssel, for å starte prosessen om å bli fullverdige medlemmer av forsvarsalliansen.

NATO-SØKNAD: Generalsekretær Jens Stoltenberg med søknadene til Sverige og Finland. Foto: Johanna Geron / AP / NTB

Men Tyrkia kan stikke kjepper i hjulene for svenskene og finnenes Nato-drøm.

Alle 30 medlemsland i Nato har vetorett, og må si ja, dersom alliansen skal ta inn nye medlemmer.

Mandag sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan at han ikke ønsker å godkjenne medlemskapene, og onsdag blokkerte Tyrkia første trinn i den formelle prosessen.

MOTSTAND: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan vil stikke kjepper i hjulene for nye medlemskap. Foto: Burhan Ozbilici / AP / NTB

* Hvorfor har Tyrkia sagt nei til at Sverige og Finland skal bli medlemmer av Nato?

Tyrkia har kommet med tre hovedkrav i sine forhandlinger med Nato om å godkjenne Sverige og Finlands søknader:

1. Fjerne forbud mot våpeneksport til Tyrkia.

2. Gi sikkerhetsgarantier.

3. Stoppe å støtte terrorister (det kurdiske arbeiderpartiet, PKK, journ.anm.).

Spesielt sistnevnte er viktig for Erdogan, og det var i den sammenheng han kom med den kontroversielle påstanden om at «Sverige var et gjestehus for terrorister».

SVENSK DEMONSTRASJON: Sverige har et langt forhold med kurderne. Her protesterer kurdiske demonstranter i Stockholm mot Tyrkias kamphandlinger i nordøstlige Syria i 2019. Foto: Fredrik Sandberg / TT via AP / NTB

PKK regnes som en terrororganisasjon av USA, EU og Tyrkia, men ikke Sverige og Norge.

– Svenskene har en noe annen Tyrkia-politikk enn de fleste Nato-landene. De har kritisert Tyrkias fremferd i Syria, og har i likhet med andre land, ført en politikk overfor kurdiske grupper som Tyrkia ikke liker, sier Tyrkia-ekspert Einar Wigen ved Universitetet i Oslo til TV 2.

OPPMERKSOMHET: Tyrkia-ekspert Einar Wigen ved Universitetet i Oslo, tror Erdogan ønsker oppmerksomhet når han lager bråk over Sverige og Finlands Nato-søknad. Foto: Universitet i Oslo

Vesten har vært svært avhengig av et godt samarbeid med kurderne under Syria-krigen, deriblant fra YPG, som har tilknytning til PKK. De har utgjort hovedtyngden i Syrian Democratic Forces (SDF), som har vært en av Vestens viktigste allierte i kampene mot terrorgruppen IS.

Ifølge Wigen, er Erdogan redd for at PKK og YPG, skal vende våpen mot dem etter krigen i Syria er over.

– Tyrkia er allerede veldig bekymret for dette, og synes ikke vi gjør nok for å begrense PKKs aktivitet. Medlemsforhandlinger er en mulighet for dem til å legge press på Nato, og den muligheten har de ikke hatt tidligere, sier Wigen.

Han tror Erdogan bruker debatten for å gjøre opposisjonen i Tyrkia ubekvem.

– Dersom opposisjonen sier Erdogans Nato-utspill er noe tull, risikerer de å bli anklaget for å støtte terrorister. Og om de blir med på politikken, drukner i oppmerksomheten som tilflyter Erdogan, sier Wigen.

DEMONSTRASJONER: Innbyggere i Istanbul demonstrere etter at myndighetene i 2019 bestemte at borgermestervalget skulle gjøres på nytt etter resultatene ble kjent. Det ble bestemt gjenvalg fordi president Erdogan klagde over sitt sjokknederlag i valget. Foto: Bulent Kilic / AFP / NTB

* Hva ønsker president Erdogan å oppnå med å si nei?

Det er flere grunner til at Tyrkias president stiller seg kritisk til et svensk-finsk Nato-medlemskap, men ironisk nok handler lite faktisk om Sverige og Finland, skal vi tro ekspertene.

– Erdogan er ikke spesielt interessert i Sverige og Finland. Dette handler om å oppnå andre fordeler. Han sier i praksis: «skal jeg si ja, skal jeg få noe tilbake», sier Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens Institutt til TV 2.

POLITISK SPILL: Direktør ved Fridtjof Nansens Institutt, Iver B. Neumann, mener Erdogan driver et politisk spill med Nato. Foto: Fridtjof Nansens Institutt

Neste år står Tyrkias presidentvalg for døren, noe Neumann og Wigen tror er en viktig grunn til at Erdogan ikke er redd for å krangle med Nato.

– Han vil gjøre det vanskelig for opposisjonskandidatene i Tyrkia, og tvinger dem til å ta stilling til et spørsmål der de ikke kan vinne popularitet uansett hva de står for, sier Wigen.

Ifølge Neumann handler det også mye om at Erdogan ønsker å selge en historie om tyrkisk suksess til velgerne i hjemlandet.

– Erdogan ønsker å fremstå som en sterk mann som vinner fordeler for Tyrkia. Med dette henvender han seg direkte til den tyrkiske arbeiderklassen og bøndene i Anatolia, som liker at han er direkte, forklarer direktøren.

Det er også ikke usannsynlig at Tyrkia, som sliter med skyhøy inflasjon og elendig økonomi, håper at USAs president Joe Biden, vil vurdere lettelser i sine økonomiske sanksjoner mot landet.

– Det er vanskelig å si hva det er aktuelt å forhandle om, men det er åpenbart at økonomiske goder er verdt å legge på bordet, sier Wigen.

– Det er en måloppnåelse med alt han gjør. Det er krig i Ukraina, og Sverige og Finland bryter tradisjonene og søker seg inn i Nato, men likevel lykkes Erdogan i å få det til å handle om seg selv.

VALGKAMP: Ekspertene tror president Erdogan bruker gnisningene sine med Nato til å drive valgkamp hjemme i Tyrkia. Det er nytt presidentvalg i landet neste år. Foto: Presidential Press Service via AP / NTB

*Hvor sannsynlig er det at Erdogan vinner fram med kravene sine?

Neumann tror Nato kan måtte friste Tyrkia med noen goder, for at de skal støtte at Sverige og Finland blir medlemmer.

– Det blir definitivt ikke alle Erdogans krav, men kanskje litt av noen, sier eksperten, som peker på at Tyrkias krav om oppheving av forbudet mot våpeneksport til landet, kan bli aktuelt å diskutere.

– Dersom Erdogan får gjennomslag for ett krav, tror jeg at han er fornøyd. Dersom han ikke brydde seg om dette ville han vært en bedre alliert, men da ville han ikke fått den ene fordelen. Han tenker ekstremt kortsiktig, legger han til.

STANDFAST: Erdogan er kjent for å forhandle ved enhver anledning. Likevel tror ekspertene han vil godta et svensk-finsk Nato-medlemskap om alliansen imøtekommer et av hans krav. Foto: Attila Kisbenedek / AFP / NTB

Wigen tror ikke at en eventuell Nato-forhandling med Tyrkia blir kjent for offentligheten i sin helhet.

– Jeg tror ikke alle delene av denne avtalen vil være åpen, eller i det minste ikke så veldig ivrig omtalt, sier han og legger til:

– Jeg tror ikke de som imøtekommer Tyrkia vil ha interesse av å vise det fram. Ingen ønsker å vise at de blir utpresset, om det er tilfellet.

SOLDATER: Soldater i den tyrkiske hæren klargjør en stridsvogn i utkanten av den tyrkiske landsbyen Sugedigi, ved grensen til Syria. Tyrkia er den nest-største militærmakten i Nato etter USA. Foto: Lefteris Pitarakis / AP / NTB

*Er det sannsynlig at Sverige og Finland ikke får være med i Nato på grunn av Tyrkia?

Svenskene og finnene trenger trolig ikke bekymre seg for dette, ifølge ekspertene.

– Det er vanskelig å tro at dette blir et nei, sier Neumann.

– Dette handler om at Erdogan skal vise hvor sterk han er, sånn at han kan selge det som en seier hjemme, og vise at Tyrkia har stor innflytelse internasjonalt.

NATO: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sammen med generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg, under et Nato-møte i Tyrkias hovedstad Ankara i 2019. Foto: Presidential Press Service via AP / NTB

Det tror også Wigen, som peker på at den tyrkiske presidenten allerede har oppnådd et ønske.

– Man skal ikke tro at Sverige og Finland ikke blir med i Nato fordi Erdogan sier det nå. Dette er kun første del av forhandlingene. Han har allerede oppnådd en stor del av det han ønsket seg - at vi snakker om han, sier eksperten.

Neumann peker derimot på at ting kan bli interessant dersom flere medlemsland skulle ytre at de ikke ønsker at Sverige og Finland blir med i alliansen. Det har foreløpig ikke skjedd.

*Er det aktuelt for Tyrkia å gå ut av Nato?

Dette er ikke første gang Tyrkia ypper med Nato. Da de kjøpte russiske rakettsystemer utenfor alliansen i 2019, så USA rødt.

Det er denne beslutningen som ligger bak deres økonomiske sanksjoner mot Tyrkia, som fremdeles gjelder i dag.

Men til tross for dette har Tyrkia en sentral posisjon i Nato, ifølge ekspertene.

STRATEGISK: Tyrkia har en strategisk viktig posisjon for Nato, som bindeleddet mellom Europa og Midtøsten. Illustrasjonsfoto. Foto: Shakh Aivazov / AP / NTB

– Tyrkia har en posisjon i Nato, hvor de bruker alliansen for å oppnå egne goder. Det har vært et viktig forum for Tyrkia får å fremstå som en stor og viktig aktør, sier Wigen.

Videre er Tyrkia et stort land, og et av verdens sterkeste militærmakter. Det er en stor fordel for Nato. Av alle medlemslandene har Erdogan den nest største hæren i alliansen, etter USA. I tillegg har de en ekstremt strategisk beliggenhet.

– De er ekstremt viktige for Nato fordi de er bindeleddet til Midtøsten, både geografisk, politisk og kulturelt, forklarer Neumann.

TYRKISK MILITÆRKONVOI: En tyrkisk militærkonvoi på vei til Idlib-provinsen i Syria. Tyrkia har den nest største hæren i Nato etter USA, og er et strategisk viktig medlem for alliansen. Foto: Ghaith Alsayed / AP / NTB

På spørsmål fra TV 2 sier direktøren at han på tross av dette ikke tror Tyrkia ville vurdert å gå ut av alliansen nå.

– For et år siden hadde jeg sagt det fremdeles var uavklart, fordi Erdogan risikerte å bli kastet ut av Nato da han kjøpte russiske våpen, og det ville han aldri gjort uten en alternativ forsvarspartner, forklarer han.

– Men etter å ha sett hvor dårlig Putin er på slagmarken, tror jeg ikke Russland lenger er et like appetittlig alternativ for Tyrkia. Erdogan vet at de ikke kan gå så langt i forhandlingene at de blir kastet ut av Nato selv.

*Hvordan er forholdet mellom Putin og Erdogan?

Siden det ble kjent at Sverige og Finland ønsker å bli medlem av Nato, har Russland kommet med flere protester. De har vært tydelige i at de opplever et slikt medlemskap som en trussel, og at de vil oppruste militæret sitt i nord.

Russland og Tyrkia har lenge hatt et interessant diplomatisk forhold.

HÅNDHILSEN: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan håndhilser på Russlands president Vladimir Putin, under et statsbesøk i Moskva i 2020. Foto: Mikhail Klimentyev / Kreml via AP / NTB

Forsvarssjef Sverre Diesen fortalte TV 2 søndag at han trodde Erdogans protester mot et Nato-medlemskap, er svært populært hos Putin i Moskva.

– Alt som smaker av uenighet i Nato er i øyeblikket særdeles verdifullt for Kreml. Jeg vil ikke utelukke at de puster i den tyrkiske ilden, sa generalen den gang.

POPULÆRT: Forsvarssjef Sverre Diesen tror Putin og den russiske regjeringen er glad for at Tyrkia stikker kjepper i hjulene for Sverige og Finlands Nato-medlemskap. Foto: Frode Sunde / TV 2

Likevel tror ikke Neumann og Wigen at Putin og Erdogan er like gode «venner» som før.

– Jeg tror forholdet mellom Putin og Erdogan er mindre viktig enn det intuitivt ser ut for utaforstående, sier Wigen.

– Det at to autoritære ledere går sammen, eller at Erdogan prøver å vinne støtte hos Putin, tror jeg er oversolgt, avslutter han.

GODT KJENT: Erdogan og Putin har møtt hverandre ved flere anledninger. Her fra et forsvarsmøte i Syria i 2019. Foto: Sergei Chirikov / Reuters / NTB

Det tror også Neumann.

– Erdogan bør passe seg. Han prioriterer hjemmefronten framfor internasjonale relasjoner, men det tror jeg ikke er lurt, sier han, og avslutter:

– Men Tyrkia er reddere for å bli kastet ut av Nato nå enn tidligere, og de maksimerer sitt forhold til Vesten framfor Russland, det er helt klart.