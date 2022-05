Stortingssalen evakuert etter klimademonstrasjon – Møtet gjenopptas snart

Spørretimen hadde så vidt kommet i gang da det kunne høres fra salen at en stemme listet opp navn på alle de politiske partiene.

– Vi har en beskjed til dere. FNs seneste klimarapport konstaterer at vi har to til tre år på oss til å snu skuta og gi oss en sjanse til å nå klimamålene.

Det ropte en kvinnelig demonstrant mens stortingsrepresentantene forlot salen.

– Deres skamfulle klimapolitikk ruinerer vår fremtid, fortsatte hun.

Stortingspresident Masud Gharahkhani klubbet flere ganger og anmodet om ro i salen. Da aktivistene fortsatte å framføre sitt budskap, forlot stortingsrepresentantene salen.

Det foregikk to demonstrasjoner samtidig. En inne på Stortinget og en utenfor. En drøy time senere er det snart klart for å gjenoppta spørretimen.

SUPERLIM: Aktivister tilknyttet Extinction Rebellion aksjonerer på innsiden av Stortinget i dag. Demonstranter skapte støy og leven under stortingets spørretime onsdag, og limte seg fast med superlim. Foto: Heiko Junge / NTB

– Politiet jobber med å gjerne demonstrantene som er inne i salen. Det er ingen som stenger for inngangen til Stortinget så vi avventer med å gjøre noe der, sa pressevakt ved Stortinget Gunnar Syverud til TV 2.

Ikke informert på forhånd

Operasjonsleder ved Oslo politidistrikt, Sven Christian Lie, forteller at de ble varslet om situasjonen 17 minutter over ti onsdag formiddag.

– Vi visste ikke om dette på forhånd. Det var vaktmannskapet på Stortinget som varslet om hendelsen, sier Lie.

– Vi har full kontroll på situasjonen og nok ressurser til å kunne takle denne typen hendelser.

Vil fremme klimabudskap

Det var Extinction Rebellion Norge som sto bak demonstrasjonen.

– Vi er unge og mange av oss kan ikke stemme. Dyr og planter kan ikke stemme. Milliarder av mennesker i det globale sør kan ikke stemme i Norge. Og dere dreper dem med deres handlinger, skriver gruppen i en pressemelding.

I pressemeldingen fremkommer det at de planla å avbryte Stortinget med appeller for å ytre redsel for klimakrisen og skuffelse over at politikerne svikter dem, og for å kreve at politikerne lytter.

I etterkant av hendelsen sier Stortingspresident Masud Gharahkhani til TV 2 at han ikke synes dette er en fin måte å fremme en sak på.

– Publikum har adgang til å følge debattene på galleriet, og vi har daglig demonstrasjoner utenfor på Eidsvolls plass som kan høres inne i salen. Og alt dette er jeg glad for, men møtene bør foregå mellom representantene og regjeringens medlemmer, sier stortingspresidenten til TV 2