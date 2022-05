– Verdens energisystem bringer oss nærmere klimakatastrofe

En fersk FN-rapport viser at jordkloden satte nedslående rekorder på flere kritiske områder, fra stigende havnivå til utslippsnivåene i atmosfæren, i 2021.

Ifølge Verdens meteorologiske organisasjon (WMO), som tilhører FN, er dette tydelige tegn på menneskets spor på jordkloden, og på at dette gir langvarige effekter.

Ekstremvær har fått store konsekvenser for mennesker mange steder i verden, og forårsaker skader for flere hundre milliarder kroner, ifølge WMO.

– Dyster oversikt

– Dagens klimatilstandsrapport er en dyster oversikt over menneskehetens sviktende evne til å takle klimaendringer, sier FNs generalsekretær Antonio Guterres ifølge The Guardian.

Guterres konstaterer at fossil energi er en blindvei, både miljømessig og økonomisk.

– Den eneste bærekraftige fremtiden er en fornybar fremtid. Den gode nyheten er at livredningen er rett foran oss. Vind- og solenergi er tilgjengelig og i mange tilfeller billigere enn kull og annen fossil energi.

Avbrøt spørretimen

Onsdag ble spørretimen i Stortinget avbrutt. Den hadde så vidt kommet i gang da det kunne høres fra salen at en stemme listet opp navn på alle de politiske partiene.

– Vi har en beskjed til dere. FNs seneste klimarapport konstaterer at vi har to til tre år på oss til å snu skuta og gi oss en sjanse til å nå klimamålene, ropte en kvinnelig demonstrant mens stortingsrepresentantene forlot salen.

– Deres skamfulle klimapolitikk ruinerer vår fremtid, fortsatte hun.

Foreslår fem grep

Antonio Guterres deltok ikke i demonstrasjonen i stortingssalen, men også han oppfordrer politikerne til å handle.

FNs generalsekretær foreslår fem konkrete handlinger for å få fortgang i overgangen til fornybar energi.

Han anbefaler blant annet at fornybar teknologi gjøres mer tilgjengelig for mennesker, at private og offentlige investeringer tredobles og at man kutter all subsidiering av fossil energi.

– Fornybar energi er den eneste veien frem til ekte energitrygghet, stabile kraftpriser og bærekraftige arbeidsplasser. Hvis vi reagerer sammen, kan overgangen til fornybar energi bli fredsprosjektet i det 21. århundret, sier Guterres.

Advarer om havnivået

Ifølge rapporten har årene fra 2015 til og med 2021 vært de syv varmeste årene som noensinne er målt.

– Klimaet endrer seg foran øynene våre, sier professor Petteri Taalas, som er generalsekretær i WMO.

Havnivået, havtemperaturen og havforsuringen vil fortsette i flere hundre år, med mindre det utvikles metoder for å suge klimagasser ut av atmosfæren.