– Vil være et stort plaster på såret for Gerrard

Liverpools kvadruppeldrøm lever fortsatt etter at et reservepreget mannskap slo Southampton 2-1 på 17. mai. Søndag skal det avgjøres hvilket lag som vinner Premier League.

Manchester City har fortsatt alt i egne hender før møtet med Steven Gerrard og Aston Villa søndag. De ligger ett poeng foran Liverpool før siste runde. Pep Guardiolas lag har seks mål bedre målforskjell.

Tittelen er i boks så lenge de lysblå får et like godt resultat som Liverpool. Om City taper, må Liverpool vinne for å passere dem.

Manchester City havnet i alvorlig trøbbel borte mot West Ham, noe som gir Liverpool-fansen håp.

Steven Gerrard etter "The slip" mot Chelsea i 2014. Foto: Peter Byrne

– Det er litt tvil, men også mye håp. City har alt presset på seg. De må vinne. Aston Villa spilte bra mot oss og er litt på vei opp etter en formdupp. De har spillere som kan score mål, og City sliter litt med skader bakover på banen. De slipper inn mer mål enn tidligere i vår. Presset er på City for første gang på lenge, sier Tore Hansen, daglig leder i Liverpools supporterklubb.

– En joker i spillet

Det er ingen tvil om at Manchester City møter et skjerpet Aston Villa-lag på søndag. Manager Steven Gerrard vant aldri ligatittelen som Liverpool-spiller - nå kan han hjelpe klubben i sitt hjerte som manager.

– Det er nesten som man føler det står skrevet i stjernene. Gerrard blir, på en litt merkelig måte, en joker i spillet. Det er en historie i historien, sier Hansen, som tror det vil bety mye for Gerrard dersom han hjelper Liverpool til tittelen.

– Selvsagt er vi interessert i Kylian Mbappé. Vi er ikke blinde

– Det vil definitivt være et stort plaster på såret. Alle vet hvilket lag hjertet hans banker mest for. Det blir veldig, veldig spesielt, sier Hansen.

Øyvind Alsaker tror Gerrard vil holde Liverpool-følelsene for seg selv i Aston Villa-garderoben før kampstart.

– Gerrard kommer til å si at han tenker på Aston Villa, men jeg vil tro at han har i bakhodet at han kan hjelpe Liverpool til ligatittelen han aldri fikk. Det er en kul historie. Men han kommer ikke til å endre tilnærming og inngang. Han vil ikke brøle i garderoben at dette er viktig for ham, sier Alsaker.

– Det tar ikke bort smerten hans for at det aldri ble noe av, men det hjelper nok litt hvis det skulle skje. Det er sikkert noen som har regnet på det, men jeg kan ikke huske at det laget som ledet før siste serierunde ikke tok det, sier Alsaker.

– De er shaky

Han tror stemningen på Anfield vil bli elektrisk dersom det skulle gå veien.

Må le av Gerrard-missen

– Hvis det er skrevet i stjernene... Himmel og hav hvis Liverpool skulle vinne foran egne fans. Da tar det litt av. Det er det ingen tvil om, sier Alsaker, som har sett svakhetstegn hos City.

– Målene West Ham scoret er mål Aston Villa kan score med Watkins og Ings. City så ikke bra ut. De er shaky. De kan miste dette, sier Alsaker.

Liverpool-legenden: – Gratulerer med dagen, Norge!

Kan ta igjen Manchester United

Dersom alt skulle gå Liverpools vei, vil det bety ligatittel nummer 20. Da er rødtrøyene likt med Manchester United.

– For fansen er det superviktig. Og Gerrard er en fan. Det betyr sikkert en god del for ham også. Dette blir heftig, sier Alsaker.

Og hvis det også skulle gå veien i Champions League, mener Hansen det vil være tidenes sesong av et britisk lag uansett.

– Det vil jeg påstå. Og konkurransen har aldri vært sterkere med tanke på hvor gode City har vært de siste årene og ressursene de har. De har en topp manager. Jeg kan ikke tenke meg noe større enn å vinne alt vi deltar i. Da har Liverpool rundet fotball. Det vil være enormt. Om vi får oppleve det, vil det ikke skje igjen i min levetid, sier Hansen.

I en tidligere utgave av denne saken ble det referert til et utsagn Micah Richards ga til TalkSports om en Jack Grealish-klausul på 15 millioner pund. Dette ble tatt bort siden vi ikke kunne verifisere påstandene. Nå har Richards selv avvist at han har sagt dette.