Restaurantansatt ble avslørt – tisset i milkshakeblanding

Politiet gikk gjennom mobiltelefonen til en mannlig ansatt (29) ved en hurtigmatkjede for å finne overgrepsbilder av barn. Da kom de over en helt annen video som avslørte hans hemmelighet.

En ansatt ved hurtigmatkjeden Arby’s i Washington måtte levere mobiltelefonen sin til politiet i Vancouver, Oregon, som en del av en etterforskning.

Politiet var på leting etter overgrepsbilder av barn, men fant også noe helt annet i bildegalleriet.

En av videoene på telefonen viser den 29 år gamle mannen som urinerer i en milkshakeblanding på jobb. Milkshakene kan ha blitt servert til flere mennesker som besøkte restauranten Arby’s.

Det skriver The Guardian.

Var alene på jobb

Mannen måtte nylig til et rettsmøte på grunn av anklager om oppbevaring av materiale som viser overgrep mot barn.

Bare to dager senere måtte han tilbake igjen på grunn av en ny påstand om andregrads overgrep med seksuell motivasjon.

Dette var på grunn av den 16 sekunder lange urineringsvideoen som politiet fant på mannens mobiltelefon. Videoen viste seg å være fra 30. oktober i fjor.

29-åringen erkjente at han urinerte i milkshakeblandingen minst to ganger, og han skal ha vært alene i restauranten på kveldsvakt da han gjorde det.

Den ansatte sa at han var «nesten sikker» på at han kastet blandingen etterpå. Dersom han ikke gjorde det, skal milkshakeblandingen ha blitt servert til kunder på neste skift, ifølge politiet.

Ber milkshake-kunder ta kontakt

Ifølge rettsdokumenter fra Clark County Superior Court skal en annen ansatt ved Arby's ha fortalt at de solgte rundt 30-40 milkshaker den aktuelle dagen.

Dr. Alan Melnick fra retten i Clark hevder at det ikke vil gi noen betydelig helserisiko dersom man drikker noe med urin i seg.

De andre ansatte ved Arby's skal ikke ha visst om kollegaens påfunn, og politiet søker nå etter kunder som har vært på restauranten i oktober og ber dem ta kontakt.

Fox 12 Oregon skriver at 29-åringen har tilstått å ha lastet ned og distribuert overgrepsmateriale av barn, og at han har en seksuell interesse for barn. Politiet fant flere bilder og videoer som skildrer seksuell utnyttelse av barn på mannen mobiltelefon.

Han har også tilstått at han urinerte i milkshakeblandingen for seksuell tilfredsstillelse.

29-åringens kausjon ble fredag hevet fra 5000 dollar til 40.000 dollar. Mannens mobiltelefon blir fortsatt undersøkt av politiet, og han skal møte på nytt i retten 25. mai.