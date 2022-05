Nye EU-reglar kan knuse framtidsdraumen for eggprodusent

– Det blir mildt sagt ein vanskeleg situasjon dersom det her går gjennom, seier Sigurd Madsen.

30-åringen jobbar på garden til faren i Oldra i Troms og Finnmark. Om eitt og eit halvt år skal han ta over garden, og dermed også eggproduksjonen med vel 7500 høns.

Men no er framtida blitt litt meir usikker, fordi EU ønskjer å redusere haldbarheita til egg med ei veke.

– Det vil i så fall få store konsekvensar, seier Madsen, som fryktar for drifta dersom lovendringa blir vedteken.

PRODUKSJON: Madsen har 7500 høns og leverer 160 tonn med egg per innsett. Foto: Privat

Ikkje eit problem i Noreg

Etter dagens regelverk er egg haldbare i 35 dagar frå egga er lagt. EU ønskjer no å redusere dette til 28 dagar, for å hindre sjukdom.

I mange land er nemleg egg ei hyggig kjelde til sjukdomsutbrot, særleg av den kjente bakterien salmonella.

Men salmonella er ikkje eit problem i Noreg, mellom anna på grunn av det kalde klimaet, mindre eggprodusentar og strenge reglar for import og fjørfehald.

Likevel vil eit EU-reglane om haldbarheit gjelde for Noreg gjennom EØS-avtalen.

– Dette er eit regelverk som blir laga for å løyse eit problem me ikkje har, seier Trine Vaag i Nortura.

Det var Nationen som først omtalte saka.

DYRT: Trine Vaag i Nortura seier det nye regelverket er ei dyr løysing på eit problem me ikkje har i Noreg. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

65 millionar kroner meir i året

Nortura har rekna at det vil koste rundt 65-70 millionar kroner meir berre i fraktkostnadar, dersom direktivet blir innført.

– For å halde nye fristar, blir me nøydde til å hente egga to gongar i veka, i staden for ein. Det blir 65-70 millionar kroner meir i året, for eit problem me ikkje har, seier Vaag.

Ho er uroa for at det dermed vil bli lite lønnsamt å drive med eggproduksjon i distrikta.

Denne uroa delar Madsen.

– Viss Nortura ikkje kan ta den kostnaden, så får me ikkje henta egga. Då må me finne andre løysingar, eller i verste fall finne på noko anna enn eggproduksjon, seier bonden.

PASSAR IKKJE NOREG: Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) seier ho vil gjere det ho kan for å hindre at eit eventuelt nytt regelverk vil gjelde i Noreg. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Alvorleg

Forslaget skal no på høyring i EU, og ei avgjerd er venta i starten av juni.

Landbruk- og matminister Sandra Borch (Sp) seier dei vil gjere alt dei kan for å hindre at regelen blir gjeldande i Noreg.

– Det er klart at dette vil vere alvorleg for Noreg. Dette regelverket er ikkje tilpassa Noreg, og vil få store konsekvensar for distrikta og distriktslandbruket, seier Borch.

Ho vil ikkje seie noko om kva tiltak det norske landbruket kan vente seg, dersom endringa blir vedtatt.

– No skal me først prøve å påverke det som skjer i EU og synleggjere at dette regelverket ikkje passar i Noreg. Så får me ta konsekvensane av eit eventuelt regelverk i etterkant.

E ggtrikset alle bør kunne:

Fryktar meir matsvinn

Også matreddar Mette Nygård Havre reagerer på EU sitt forslag.

– Dette er ikkje bra i det heile tatt, seier Havre, som er leiar i folkebevegelsen Spis opp maten.

Ho peiker på at norske egg er haldbare lenge etter best før-datoen viser.

– Eg fryktar dette berre vil føre til enno meir svinn, og det er heilt tullete.

Havre er føredragshaldar og brennande opptatt av matsvinn. Ho får ofte spørsmål frå folk om haldbarheit, og opplever at datomerkinga er viktig for folk.

– Eg kjenner eg blir litt frustrert. Eg veit at datomerkinga er så misvisande frå før, og viss dei skal korte den enno meir ned, så vil jo berre enno fleire egg bli kasta.

REAGERER: Matentusiast Mette Nygård Havre seier det er tullete om Noreg må innføre enno strengare reglar for haldbarheit på egg. Foto: Privat