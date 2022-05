Trekker seg fra giroen etter champagne-uhellet

🇪🇷 @GrmayeBiniam quits #Giro d'Italia after yesterday's incident at the prize-giving ceremony. We can't wait to have you back on the roads of the Giro!



🇪🇷 @GrmayeBiniam, dopo l’incidente di ieri alle premiazioni, abbandona il Giro. Bini, ti aspettiamo presto sulle nostre strade! pic.twitter.com/K4vfWq9xme