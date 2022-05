Vannmagasinene er fremdeles lave: – Kan komme restriksjoner

Situasjonen i norske vannmagasin blir stadig mer presset, og vannfyllingsgraden er fremdeles uvanlig lav.

Ved utgangen av uke 18 var fyllingsgraden i norske vannmagasin 20,9 prosent. Ved utgangen av forrige uke, uke 19, var fyllingsgraden oppe i 23,2 prosent.

Men til tross for en økning, ligger nivået godt under det som er normalt. Til sammenlikning var medianverdien for samme tidspunkt i årene 2002–2021 på 37,5 prosent.

– Nær historisk minimum

Seksjonssjef i NVE, Ann Østenby, sier magasinstanden sjelden har vært så lav som den er nå. Selv om forrige uke viste en økning, er det ikke langt unna et bunnpunkt.

– Vi er nær et historisk minimum, sier Østenby.

Samtidig sier seksjonssjefen at det nå er tro på en økning fremover, men at det er avhengig både av hvor fort snøen smelter og hvor store mengder nedbør som kommer.

– Det er som forventet akkurat nå, men vi forventer at vi er forbi bunnpunktet i magasinene for denne sesongen. Men det kan gå opp og ned også fremover, sier hun.

Redusert bruk

I Oslo har situasjonen lenge forverret seg, og 2. mai måtte kommunen sende ut en SMS til innbyggerne i hovedstaden og be dem om å kutte ned på vannbruken.

Drøye to uker senere viser tallene at det har hatt en viss effekt.

FORNØYD MED MINDRE FORBRUK: Frode Hult er seksjonsleder Vannmiljø i Oslo kommune, Vann og avløpsetaten. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Vi ser at forbruket har gått litt ned, så det virker som det foreløpig har stabilisert seg på et litt lavere nivå. Det er vi veldig glade for, at folk har tenkt over forbruker sitt, sier seksjonsleder for vannmiljø i Vann- og avløpsetaten, Frode Hult.

Normalt sett bruker innbyggerne i Oslo rundt 260.000 kubikkmeter vann i døgnet. Nå er tallet redusert til i overkant av 240.000 kubikkmeter per døgn.

– Hvis alle er nøye med vannbruken sin, så gjør det oss litt mindre sårbare, og gjør at eventuelle tiltak vil komme senere og vare kortere, sier Hult.

Kan komme vanntiltak

For dersom sommeren blir tørr og vannbruken ikke kuttes ytterligere, vil tiltak bli uunngåelige.

– Blir det varig kommer det nye tiltak uansett. Da vil det komme restriksjoner på hagevanning og bilvask. Om nivåene synker veldig mye over tid må vi ta i bruk nye vannkilder, sier Hult.

NY KILDE: Nøklevann i Oslo kan bli en alternativ drikkevannskilde, dersom ikke forbruket kuttes. Foto: Petter Sørum-Johansen / TV 2

Det vil innebære kokevarsel for Oslo-innbyggerne, som normalt sett har vært godt vant med rent vann i springen til enhver tid.

– Folk tenker vanligvis ikke på vannbruken sin. Jeg har inntrykk av at det først og fremst handler om bevissthet, og at folk egentlig er flinke til å ta hensyn, sier seksjonslederen.