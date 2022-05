Det vakte enorm oppsikt da Tesla og Elon Musk avduket sin Cybertruck, tilbake i 2019. Ikke bare snakket vi elektrisk pickup. Designet var også så kontroversielt at mange mente dette mest av alt var et PR-stunt.

På kort tid kom det inn hele 250.000 forhåndsbestillinger på pickupen, som etter planen skulle rulle ut på veiene i 2021.

Slik gikk det imidlertid ikke. Tesla har valgt å prioritere særlig Model 3 og Model Y. Dermed har Cybertruck blitt utsatt flere ganger.

Nå er siste nytt at bilen sannsynligvis skal gå i produksjon sent neste år, eventuelt tidlig i 2024.

Luksusproblem

Fra start var det mulig å reservere Cybertruck også i Norge. Så ble det klart at bilen, slik den er vist i USA, ikke kommer til Europa eller Norge. Nå har Tesla også droppet muligheten for å bestille bilen utenfor Nord-Amerika. Årsaken skal være at de allerede har solgt all estimert produksjon de første tre årene.

Dermed er Cybertruck i realiteten utsolgt til 2027. Det er på mange måter et luksusproblem for Tesla. Samtidig skaper det naturligvis frustrasjon blant dem som har lyst på bilen, men ikke var tilstrekkelig tidlig ute med å bestille.

Det kantede designet er ikke bare spesielt, det er også positivt for utnyttelsen av plassen.

Mindre Europa-versjon?

Samtidig er det klart at Tesla vil møte tøff konkurransen klassen. Siden Cybertruck-lanseringen i 2019 er flere konkurrerende modeller vist, slik som Ford F-150 Lightning, Hummer EV og Chevrolet Silverado EV.

Selv om den opprinnelige Cybertrucken altså ikke kommer til Europa, har Musk meldt på Twitter at de svært sannsynlig vil bygge en ny, mindre og tilpasset Europa-versjon. Men det er høyst uklart når det eventuelt vil skje.

Hos Tesla er det ellers mange oppturer for tiden. Første kvartal i år satte de rekord på inntekter, overskudd – og antall produserte biler.

Også innvendig blir dette en pickup som vil skille seg fra alt annet i klassen.

Har økt prisene

Selskapet endte med et overskudd på solide 31,6 milliarder kroner. Det er det beste kvartalsresultatet i Teslas historie. De produserte og leverte ut 310.048 biler i denne perioden. Det er en økning på hele 68 prosent, sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Prestasjonen ble ekstra imponerende når vi vet at også Tesla har hatt utfordringer hele bilbransjen sliter med. Det handler om tilgang på deler og utfordringer med logistikk og transport.

I tillegg har både råvarer og deler blitt dyrere. Det siste har Tesla klart å kompensere for ved å øke prisen på bilene sine, uten at det tilsynelatende har gått mye ut over salget.

