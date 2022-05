Anklager Wayne Rooney for å lyve i retten

Leicester-stjernen Jamie Vardy beskylder Wayne Rooney for å lyve under ed i retten.

Tirsdag vitnet den tidligere Manchester United-stjernen Wayne Rooney i en domstol i London i forbindelse med den såkalte «Wagatha Christie»-saken, der hans kone Coleen er saksøkt for ærekrenkelser mot Jamie Vardys kone Rebekah.

Coleen Rooney har anklaget Rebekah «Becky» Vardy for å fôre The Sun med historier om Rooney, noe Vardy benekter å ha gjort.

Wayne Rooney fortalte retten at han under fotball-EM i 2016, der han var kaptein for England, ble bedt av landslagsledelsen om å snakke med Jamie Vardy for å få spissen til å be sin kone roe seg ned.

Landslagsledelsen var ifølge Rooney bekymret for at Rebekah «Becky» Vardy skulle skape utenomsportslige forstyrrelser under mesterskapet.

– Det var mye negativitet i media som spillerne og landslagstreneren ikke ønsket, så han spurte om jeg kunne snakke med Jamie og det gjorde jeg. Jeg tror det var flere saker med Rebekah som lederne i laget ba meg snakke med Jamie om, svarte Rooney ifølge Sky News.

– Det var selvfølgelig ukomfortabelt for meg, la han til.

SAKSØKER: Rebekah Vardy krever erstatning fra Coleen Rooney. Her er hun på vei inn til retten tirsdag, sammen med ektemannen Jamie Vardy. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters / NTB

Jamie Vardy hevder at dette er ren løgn.

– Han må være forvirret, for han snakket aldri med meg om problemer angående Beckys mediearbeid under EM i 2016, sier Vardy i en uttalelse gitt utenfor retten, altså ikke under ed.

Domstolen fikk også se de oppdiktede Instagram-postene som Coleen Rooney la ut for å se om de endte opp i The Sun. Ifølge Coleen Rooney stilte hun inn postene slik at de kun var synlige for Rebekah Vardy.

Rettsbehandlingen skal etter planen avsluttes torsdag.