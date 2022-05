Et mindretall av de yngste vil ha Norge inn i EU

Bare 19 prosent av de spurte under 30 år sier ja til EU. – Et godt utgangspunkt, sier Unge Høyre.

– Unge Høyre fikk bare 13 prosent ved skolevalget, men ingen partier får over 50 prosent, som trengs for et EU-ja. Slik sett er 19 prosent et godt utgangspunkt, sier Unge Høyre-leder Ola Svenneby til Klassekampen.

Et mye brukt argument fra dem som vil at Norge skal melde seg inn i EU har vært at de yngre generasjonene ikke har fått sagt sin mening i om saken. Men i en undersøkelse gjennomført av Opinion for NHO, er bare 19 prosent av de spurte helt eller ganske enig i at Norge bør bli en del av EU.

I EU-målinger utført av Sentio for Klassekampen har ja-siden hatt vel 30 prosent blant dem mellom 18 og 29 de siste to årene.

Stortingsrepresentant Rasmus Hansson fra MDG, som tror det ville være best med et norsk EU-medlemskap , sier han er oppgitt over at EU-undersøkelser er formulert som ja/nei-spørsmål.

– Det reflekterer irrelevansen i skinndebatten som vi har hatt om EU i Norge frem til nå. De spør om noe ingen har noen forutsetning til å vite noe om. Det er nesten fordummende.