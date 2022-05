Nytt EU-regelverk truer norsk eggproduksjon

– Det er uholdbart at norsk landbruk må betale dyrt for at søreuropeiske land har store problemer med mattryggheten, sier styreleder Trine Vaag i Nortura til Nationen.

– Vi har i en årrekke gjort tiltak for at norske forbrukere skal kunne spise salmonellafrie egg og det har vi lyktes med. Vi er nødt til å få et unntak fra dette regelverket, sier Vaag.

Hovedproblemet for Nortura og norske eggprodusenter er at kortere holdbarhet gjør at man må hente egg på gårdene oftere. Nortura har regnet ut at fraktkostnadene vil øke med 65 millioner kroner årlig, hvis man skal hente egg to ganger i uken i stedet for én.

– Med vår desentraliserte struktur og vårt relativt lave volum, er det ikke forsvarlig å hente egg oftere enn en gang i uka, både på grunn av kostnader og på grunn av utslipp fra lastebilene, sier Vaag.

Vaag sier at egg fra høner i Troms og Finnmark, samt egg fra produsenter som ligger langt fra pakkeriene, blant annet på Vestlandet, i praksis vil være umulige å pakke på grunn av for kort holdbarhet.