Klopp innrømmer: – Nesten en forbrytelse

Liverpools titteldrøm lever. Det gjør også håpet om en sensasjonell kvadruppel. Jürgen Klopps lag snudde 0-1 til 2-1-seier mot Southampton 17. mai med et svært reservepreget lag.

Stjerner som Mohamed Salah og Virgil van Dijk var ute grunnet skade, mens profiler som blant andre Thiago, Trent Alexander-Arnold og Andrew Robertsen ble hvilt. Klopp gjorde hele ni(!) endringer fra laget som startet i FA-cupfinalen.

Liverpools tyske manager var henrykt etter triumfen mot Southampton.

– Det at vi kommer tilbake fra 0-1 gjør det bare mer spesielt. Det er overveldende og rørende det guttene viser i dag.

Så kom han med en innrømmelse om Liverpools helter på sørkysten.

– Mange av dem har ikke fått spilletid denne sesongen, og det er nesten en forbrytelse at Minamino, Oxlade-Chamberlain, Harvey Elliot og Curtis Jones ikke spiller mer. Disse guttene leverer hver gang, sier Klopp.

– Vi bytter ni spillere, og leverer på denne måten. Fantastisk.

Henderson til TV 2: – Vet aldri hva som kan skje

Liverpool-kaptein Jordan Henderson gliste fra øre til øre da han ble intervjuet av TV 2 på St Mary's.

– Jeg syntes guttene var utrolige. De som kom inn var helt i hundre og bidro sterkt.

Kapteinen roser mentaliteten i laget, spesielt hos dem som ikke har spilt så mye.

BYTTET INN: Jordan Henderson var en av Liverpool-stjernene som ble spart fra start mot Southampton. Kapteinen kom inn til pause etter en skade på Joe Gomez. Foto: Frank Augstein

– De som kommer inn i dag gjør en fantastisk jobb, og det viser at stemningen i garderoben er fantastisk. Vi har hatt en hektisk sesongavslutning, men vi har fått vist kvaliteten i troppen. Et par småskader gjorde at noen måtte bli igjen hjemme, men ferdighetene til de som kommer inn gjør at vi allikevel får et godt resultat, sier Henderson.

Med 2-1-seieren mot Southampton kan Liverpool vinne Premier League med seier mot Wolverhampton, skulle Manchester City snuble mot Aston Villa.

– Vi må bare konsentrere på vår kamp. Vi må konsentrere oss på det vi kan kontrollere. Om vi presterer og får et bra resultat, så vet du aldri hva som kan skje i fotball. Det blir vanskelig, men forhåpentligvis kan vi lære fra opplevelsene vi har hatt tidligere, og så får vi se hva som skjer.