Har lansert ny panteløsning: – Spennende

I Danmark ble det nylig slik at man etter å ha pantet flasker og bokser kan få pengene rett inn på konto, man trenger kun å registrere seg på en app.

I Norge, som liker å kalle seg verdensmestere i panting, er denne løsningen ikke på plass. Men Tomra, som produserer panteautomatene som står i norske butikker, har en løsning klar.

– Vi har en løsning som gjør at man kan digitalisere pantelappen. Denne er rullet ut i noen land allerede, og i Norge er det også fullt mulig å gjøre det nå, sier salgssjef i Tomra, Trygve Jacobsen, til TV 2.

Kaster ballen videre til butikkene

Det er nå opp til butikkjedene å avgjøre om de ønsker å installere løsningen på sine panteautomater. Automatene må være fra 2013 eller nyere, skriver Dagligvarehandelen, som først omtalte saken.

– I Norge er det kjedene som må bestemme om de ønsker å aktivere dette. Det er teknisk tilgjengelig, og så får de vurdere om de ønsker det. Vi tenker at løsningen i så fall legges inn som en del av kjedenes egne apper, som for eksempel Æ og Coop-appen, sier Jacobsen.

Nå kaster han ballen til Coop, NorgesGruppen og Rema 1000.

– Vi er klare fra vår side, og så er det opp til kundene våre å se hva som passer.

Etter at stadig flere butikker har fått den nye R1-pantemaskinen, som man kan helle tomgods i og få maskinen til å telle opp, viser pantekøene at mange foretrekker den løsningen fremfor den gamle.

Salgssjefen i Tomra sier det faktisk kan bli slik at man tømmer panten i maskinen, lukker luken og går for å handle, mens pantelappen så registreres i appen når opptellingen er ferdig.

– Men vel så mye er den nye løsningen et ledd i det å kutte ut unødvendigheten i å dytte ut store mengder pantelapper, altså papir, fra maskinene. Og også kanskje kunne fase ut printeren i maskinen.

– Og så er blir det jo en sikkerhet for kunden. For da gjør det ikke noe om du har glemt eller mistet pantelappen.

– Vil vurdere å legge inn i Æ

TV 2 har spurt de tre største dagligvarekjedene om de har planer om å ta i bruk den digitaliserte pantelapp-løsningen i sine butikker. Samtlige er positive.

– Vi er alltid åpne for nye, gode løsninger for å gjøre butikkopplevelsen enklere. Så dette er spennende nyheter, og absolutt noe vi vil vurdere å legge inn i Æ, sier leder for digitale kundeopplevelser i Rema 1000, Øistein Burøy Olsen.

POSITIV: Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop. Foto: John Andreassen

Også Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop, er positiv til løsningen. Han sier at digitale pantelapper nok er neste skritt innen panting.

– Vi synes den nye tekniske løsningen er spennende og absolutt noe vi vurderer å ta i bruk på sikt for å gjøre handleopplevelsen enda enklere for våre kunder.

Ser på app-mulighet

Coop vil nå se om de kan knytte løsningen til sin kunde-app.

– Vi ønsker å se på muligheten for å knytte dette mot Coop-appen, slik at kundene kan få fratrekk i kassa, eller at pengene går direkte til Coop-kontoen til kundene. Det som er viktig er at dette skal være enkelt for kunden og at de fortsatt skal ha valgfrihet, om de vil ha pantelapp eller benytte seg av en digital løsning.

Videre sier sier Kristiansen at panting er viktig, og at Coop derfor vil gjøre det de kan for å gjøre det så enkelt som mulig.

– Det krever litt ressurser å få tatt i bruk løsningen, så eksakt når dette kan være tilgjengelig for våre kunder og hvordan er litt for tidlig å si noe konkret rundt, men det er en spennende løsning.

NorgesGruppen, som blant annet eier Kiwi, Spar og Meny, er også positive, men sier det nok kan ta litt tid før løsningen er på plass i deres butikker.

– Vi er positive til alle tiltak som gjør det enklere for kundene våre, også digitale pantelapper. Men det vil nok ta tid før en slik løsning blir tilgjengelig i butikkene våre fordi det kreves relativt store og kostbare endringer i maskinvaren. Så en endring vil nok måtte komme parallelt med en naturlig utskiftingstakt på utstyret, altså panteautomatene, sier kommunikasjonssjef i NorgesGruppen, Kine Søyland.