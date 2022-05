Pentagon lover å komme til bunns i UFO-mysteriet: – Det er en potensiell trussel mot USA

Tirsdag holdes en sjelden høring i den amerikanske Kongressen.

– Uforklarte, men ekte

– Uidentifiserte flyvende fenomener er en potensiell nasjonal trussel, og de må behandles som det. Det har vært stigma knyttet til rapporter om dette altfor lenge. Piloter har blitt ledd av, og har unnlatt å melde det inn. Varsler har blitt feid under teppet og ikke blitt etterforsket som de burde.

Demokraten André Carson innledet høringen i House Intelligence Committee i den amerikanske kongressen tirsdag. Foto: AFP/Kevin Dietsch

– Fenomenene er uforklarte, men de er ekte og de må etterforskes, sier Carson innledningsvis.

Høringen vil gjennomgå videobevis og opptak. Noen som er vist før, andre som er nye. Ifølge myndighetene har det kommet mange nye meldinger om observasjoner etter stigmaet rundt fenomenene ble redusert.

– Vi er åpne for alle hypoteser. Vi er åpen for alle konklusjoner, sier Representanten for forsvarsmakt, etterretning og sikkerhet, Ronald Moultrie.

Ronald S. Moultrie og Scott W. Bray, vitner under høringen. Foto: Jose Luis Magana / AFP

Han beskriver også sin egen nysgjerrighet for de uforklarte flyvende objektene - som nå omtales som UAP-mysterier for å skille det fra UFO-begrepet som i stor grad knyttes til science fiction.



Et av de mer overraskende innleggene var når et vitne spilte av tidligere upubliserte klipp. Et uidentifisert fartøy farer forbi cockpitvinduet på et fly i fullt dagslys.

– Jeg har ingen forklaring på hva dette objektet kan være, sier direktør for etteretning i den amerikanske marinen, Scott Bray.

Han ville ikke kommentere offentlig om det har blitt gjort andre registrerte data utover videoen fra flyet, og henviste til at det var hemmeligstemplet informasjon.

Nesten-kollisjoner

Representanter fra myndighetene holdt ikke tilbake i spørsmålsrunden.

– Har vi noe organisk eller ikke-organisk materiale som vi ikke har hørt om tidligere, spør en representant fra demokratene.

– Vi har ikke noe materiale, sier Bray.

– Har det vært noen kollisjon mellom våre fartøy og dem, spør en annen.

– Det har aldri vært kollisjon mellom et menneskelig fartøy og disse objektene, men elleve ganger har det vært nesteulykker, sier Bray.

Scott Bray under høringen om såkalte «Unidentified Aerial Phenomena», eller bedre kjent som UFO-er på folkemunne. Foto: REUTERS/Joey Roulette

Bray bekrefter også at det aldri har vært gjort forsøk på å kommunisere med objektene.

Kan trenge annen ekspertise

Moultrie sier at resultatene av undersøkelsene vil bestemme hva som skjer videre. Det betyr at de kan spørre andre byråer om hjelp til å samle data der det ikke holder med militær ekspertise.

NOAA om hjelp hvis det kan dreie seg om værfenomener, eller NASA hvis det kan dreie seg om utenomjordisk liv.