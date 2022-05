Liverpools titteldrøm lever – snudde til seier mot Southampton

Southampton 1-2 Liverpool

Se Joël Matip sende Liverpool til himmels øverst!

Premissene var klare før avspark: Liverpool var pent nødt til å få poeng mot Southampton for å holde liv i titteldrømmen. Et tap ville sørge for at Manchester City var Premier League-vinnere allerede før siste ligarunde.

Nathan Redmond ga de røde en tøff start på kampen med sin utsøkte 1-0-scoring, men Takumi Minamino sørget for 1-1 til pause på St Mary's. Midtveis i andreomgangen ruvet Joël Matip høyest på en corner og headet inn matchvinnermåler for bortelaget, som sparte sine største stjerner.

– Denne seieren var ubeskrivelig viktig, sier Liverpool-legenden Robbie Fowler på TV 2s sending fra Southampton.

Matip skryter av lagkameratene etter seieren.

– Det er god kvalitet i laget. Det spiller ingen rolle hvem som spiller, vi er alltid påskrudd. Det er fantastisk hvordan Minamino og de andre kommer inn og spiller på dette nivået, ¨sier han, før han snakket om målet sitt:

– Jeg var ikke sikker før jeg så ballen i nettet. Av og til trenger man litt flaks.

James Milner var også i perlehumør etter den livsviktige seieren.

– Det er utrolig. Det er spillere som kanskje ikke har spilt så mye, men du skulle ha sett dem på trening, de er utrolige. Når de må levere, så gjør de det. Vi har et spesielt lag, og vi er en spesiell klubb. Vi kriger til siste slutt, sier Milner.

Seieren betyr at både Premier League- og kvaruppeldrømmen lever for Liverpool. Før siste ligarunde er det kun ett poeng som skiller Jürgen Klopps lag og Manchester City, i favør de himmelblå. City har også seks mål å gå på.

Liverpool-legenden: – Gratulerer med dagen, Norge!

Marerittstart

Et reservepreget Liverpool, som hadde byttet ni(!) mann fra FA-cupfinalen, fikk en verst tenkelig start på sørkysten. Nathan Redmond sendte Southampton i føringen allerede etter 13 minutter en skikkelig perlescoring fra hjørnet av gjestenes sekstenmeter.

De gulkledde fra Merseyside slo imidlertid raskt tilbake. Takumi Minamino, som var på lån til nettopp Southampton forrige sesong, banket ballen opp i nettaket til 1-1 i kampens 27. minutt.

Matip ble helten

Liverpool gikk ut i hundre etter pause og skapte flere sjanser. Både Diogo Jota og Harvey Elliott misbrukte gode muligheter.

Sjanseskapingen skulle betale seg til slutt. I kampens 67. minutt fullførte Joël Matip snuoperasjonen for titteljagende Liverpool. Kameruneren headet ballen i mål etter corner.

Flere mål ble det ikke på sørkysten, og dermed kunne Klopps menn juble for seier og fortsatt håp om Premier League-tittel og kvadruppel.

RAKK IKKE BORT: Southampton-keeper Alex McCarthy klarte ikke redde headingen til Joël Matip i andreomgang. Foto: John Walton

I siste runde møter Manchester City Steven Gerrards Aston Villa på Etihad. Liverpool får besøk av Wolverhampton på Anfield. Kampene starter klokken 17.00 på søndag.