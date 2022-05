Biden kaller masseskyting i Buffalo terrorisme

President Joe Biden og hans hustru Jill kom tirsdag til Buffalo der en ung hvit mann skjøt målbevisst rundt seg i et supermarked og drepte ti mennesker.

Biden kalte skytingen terrorisme og gjorde det klart at hat og hvit makt ikke må få vinne fram etter den rasistisk motiverte skyteepisoden.

Biden og kona avla først et kort besøk ved det provisoriske blomsterminnesmerket som er opprettet ved Tops-supermarkedet, der 13 mennesker, hvorav elleve svarte, ble skutt. Ti av dem døde.

Deretter hadde de et møte med ofrenes pårørende, nødetatene og lokale tjenestemenn før Biden blant annet krevde strengere våpenlover og oppfordret amerikanerne til å avvise rasisme og være stolt av landets mangfold.

Den 18 år gamle gjerningsmannen la før skytingen ut et manifest i sosiale medier der han viste til de høyreekstremistiske teoriene om utskiftning av den hvite befolkningen som Anders Behring Breivik og mannen som drepte 50 mennesker i moskeer på New Zealand, sto for.

President Joe Biden hilser på ordføreren i Buffalo, Byron Brown, under et besøk i byen der en hvit mann skjøt og drepte ti mennesker, alle svarte, i et supermarked. Sammen med ham er kona Jill. Foto: Andrew Harnik

