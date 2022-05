Nytt land hver 17. mai for ekteparet

WATERLOO, BELGIA: Ekteparet Edvardsen har bestemt seg for å feire nasjonaldagen i et nytt land hvert år. – Tidligere hadde vi bare sett på TV hvordan nordmenn feiret i utlandet. Vi ville oppleve det selv, sier Elin og John-Henry.

Ideen kom etter en 17.mai-feiring for noen år siden.

– Det er så masse mennesker ute på 17.mai. Vi fikk ikke kommet inn noen steder. Så satt vi en kveld og spurte oss selv om vi skulle dra til et sted hvor det er en sjømannskirke, forteller Elin Kvarekval Edvardsen (62).

I år bestemte de seg for å feire dagen i Brussel. Ekteparet fra Drammen startet tradisjonen i 2018 med Stockholm, og året etter ble det København. Så satte koronaen en stopper for de to neste årene.

Neste år står enten Barcelona, Alicante eller Cran Canaria på planen.

– Vi har ikke helt bestemt oss, men utenlandsfeiring blir det, sier John-Henry Edvardsen (62).

De drar alltid til steder hvor det er en sjømannskirke, for en ordentlig feiring av nasjonaldagen vil de ha med seg. Det er 25 norske sjømannskirker rundt i verden så det er nok av reisemål å velge mellom i årene som kommer.

UTENLANDSNORDMENN: Norske skolebarn i 17.mai-tog io Waterloo utenfor Brussel. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Siden de har to voksne sønner, og foreløpig ingen barnebarn har de funnet ut at de må benytte sjansen nå. Elin jobber med HR og rekruttering på et kommunalt sykehjem, mens John-Henry jobber som servicetekniker i et lite selskap.

Sommerlig feiring

Foreløpig tegner feiringen ved den norske skolen i Waterloo utenfor Brussel bra. Korpset til tollerne i havnebyen Antwerpen spiller under feiringen for 66. gang. Barnetoget består av blant annet den norske skolen utenfor Brussel, skolen for de norske barna av militært ansatte nordmenn i byen Mons, hvor NATO har sitt militære hovedkvarter og barn som går på internasjonal skole.

TROFAST KORPS: I 66 år har tollvesenets korps i Antwerpen spilt for nordmenn som feirer 17.mai i Belgia. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Etter to år med kalde 17-mai-feiringer har vi ihvertfall funnet sommeren her, sier John-Henry.

Temperaturen steg helt opp imot 30 grader i Belgia på nasjonaldagen.

– Nå som verden er som den er, så må vi nyte nå som vi kan, sier Elin.