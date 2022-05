Hard kritikk mot PSG-spiller – uteble fra ligakamp og markering mot homofobi

Idrissa Gueye får tøff medfart i Frankrike etter at han for andre år på rad sto over et PSG-oppgjør der spillerne hadde regnbuefargede tall på ryggen.

Senegaleseren reiste med Paris Saint-Germain til bortemøtet mot Montpellier i Ligue 1 sist helg, men var ikke i kamptroppen. Det ble fra klubbhold opplyst at han uteble av «personlige årsaker».

Ifølge radiostasjonen RMC ville ikke Gueye spille i en drakt med regnbuefargede siffer og ta del i fransk fotballs årlige markering mot homofobi. Han var heller ikke med i en tilsvarende kamp forrige sesong. Saken har skapt sterke reaksjoner.

Rouge Direct jobber for å motvirke homohat i fotballen, og organisasjonen ber PSG og ligaen kreve at Gueye forklarer seg. Den åpner også for at midtbanespilleren bør bli straffet.

«Homofobi er ikke en mening, men en forbrytelse», skriver Rouge Direct på Twitter.

Saken er også blitt politisk. Republikaneren Valérie Pécresse, som nylig stilte opp i det franske presidentvalget, kritiserer Gueye.

«Spillere i en fotballklubb, og særlig de i PSG, er symboler unge personer identifiserer seg med. De har en plikt til å framstå som et godt eksempel. At Idrissa Gana Gueye vegrer seg for å slutte seg til kampen mot homofobi, kan ikke fortsette uten at det blir slått ned på», skriver hun i sosiale medier.

