Klopp: – Selvfølgelig er vi interessert i Mbappé

Se Southampton-Liverpool på TV 2 Sport Premium og Play fra klokken 20.00!

På pressekonferansen før Premier League-oppgjøret mot Southampton ble Liverpool-manager Jürgen Klopp spurt om Kylian Mbappé. Den franske superstjernen er sterkt linket til Real Madrid, og han har varslet at han skal ta en avgjørelse om fremtiden innen få dager.

Det stoppet likevel ikke en journalist fra å spørre Klopp om han kunne tenke seg Mbappé i rød drakt på Anfield.

– Selvfølgelig er vi interessert i Mbappé. Vi er ikke blinde, sier Liverpool-manageren.

Klopp ble videre spurt om det hadde vært noen kontakt mellom Liverpool og Mbappé med tanke på en overgang.

– Jeg har egentlig ingenting å si om det. Mellom Liverpool og Kylian er alt tydelig, alt er fint. Vi liker ham åpenbart. Hvis du ikke liker ham, da må man seg selv i speilet, sier tyskeren.

Tyskeren sier imidlertid at det ikke blir noen Mbappé-overgang til Anfield i denne omgang. For det er han for dyr i drift.

– Men nei, vi kan ikke være med på de kampene. Der må det være andre klubber involvert, men det går bra. Han er en fantastisk spiller.

Klopp sikter til at Liverpool ikke kan tilby like mye penger som klubber som eksempelvis PSG og Real Madrid.

Her blir Mbappé vettskremt

Må klare seg uten Salah og van Dijk

I Premier League-oppgjøret mot Southampton 17. mai må Liverpool klare seg uten de største stjernene de allerede har: Mohamed Salah og Virgil van Dijk.

– De er begge ok. Målet for dem begge er å bli klare til helgen. Så får vi se om det blir skikkelig involvert, om det blir benken, det får vi se, sier tyskeren.

Sportsnyhetene: Liverpool vant FA-cupen etter straffedrama

Klopp tilføyer at det ikke dreier seg om store skader. Liverpool møter Real Madrid i Champions League-finale 28. mai, og ingenting tyder på at stjerneduoen går glipp av finalen i Paris.

– Vi ser på det dag for dag, men det ser veldig positivt ut. Jeg er ikke i tvil om finalen (i Champions League), og jeg er ganske optimistisk med tanke på Wolverhampton-kampen.

