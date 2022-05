Barn alvorlig skadd i trafikkulykke i Oslo

Et barn er send til sykehus med alvorlig skader etter en trafikkulykke ved Ullevål hageby i Oslo.

Det var like over klokken 16 tirsdag at nødetatene fikk melding om en trafikkulykke ved Ullevål hageby i Oslo.

– Et barn er påkjørt, og barnet skal være alvorlig skadd. Bilfører er fremdeles på stedet, og vi har akkurat kommet frem, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til TV 2.

Barnet er kjørt til akuttmottaket på Ullevål sykehus.

– Ulykken skjedde rett ved Ullevål stadion, men mer om selve hendelsesforløpet vet vi foreløpig ikke. Det er det vi jobber med nå, sier Stokkli.

Politiet snakker med vitner på stedet, samt sjåføren.