Orkester kastet ut fra barnetoget

Et studentorkester som bistår Slemdal skole i 17. mai-toget ble tatt ut av barnetoget i Oslo av politiet like før de nådde Slottsplassen.

17. mai-toget ble ikke helt som planlagt for studentorkesteret Christiania Blåseensemble, som i flere år har gått i toget sammen med Slemdal skole, som ikke har et eget korps. Skolen fyller 100 år i år og gikk som nummer to i toget.

– Vi startet turen som vanlig fra Akershus festning, og gikk oppover Karl Johans gate. Cirka 30 meter fra Slottsplassen ble vi stoppet av politiet og fikk beskjed om at vi ikke få lov til å gå videre, sier en oppgitt orkesterleder, Karen Elise Blekkan Fridtjofsen, til TV 2.

Mens de gikk i toget fikk orkesteret spørsmål fra politiet om de tilhørte en skole, noe politiet sier representanter fra orkesteret svarte «nei» på.

– De sa de ikke hadde tilknytning til en skole i toget, og da ble de bedt om å gå ut, forteller operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt til TV 2.

Det var NRK som førts omtalte saken.

– Ydmykende

Orkesterlederen er ikke imponert over politiets beslutning.

– Det er ydmykende, det var veldig synlig for kongefamilien og de som stod foran der. Det å bli geleidet ut av toget når vi er så nærme å få oppleve noe som er så stort, det ødela litt av dagen for mange av oss.

Rektor ved Slemdal skole, Vegard Tversland Kjesbu, sier at skolens folk prøvde å snakke med politiet på stedet.

– Jeg gikk foran flaggborgen og orkesteret da vi kom opp på Slottsplassen, og da jeg snudde meg rundt så jeg at orkesteret og resten av skolen hadde stoppet lenger ned i bakken, forteller rektoren som da forsøkte å ordne opp.

– Jeg løp ned og snakket med en politimann som sa at orkesteret skulle ut. Jeg sa at det er mitt orkester. Han spurte om jeg var sikker på det. Og jeg svarte «ja, dette orkesteret må du få inn igjen». Han sa nei, det må vi snakke om etterpå. Han anerkjente ikke meg verken som rektor eller togleder. Jeg måtte bare gi meg og få resten av skolen til å koble på flaggborgen, sier Kjesbu til TV 2.

Rektoren mener politiet burde sjekket opp saken beder før de besluttet å kaste ut orkesteret fra toget.

– De kunne funnet togleder først og spurt om dette orkesteret var vårt, det gjorde de ikke.

– For sent

Operasjonsleder Grøttum sier at bakgrunnen for at orkesteret fikk spørsmål om de hørte til en skole i toget, er at det er en del av politiets arbeid med å opprettholde sikkerheten på nasjonaldagen i hovedstaden.

– Her var det snakk om voksne mennesker, ikke et skolekorps eller er janitsjar korps eller typiske korps som går i toget og det var med i vurderingen til de postene vi har rundt toget, sier operasjonslederen.

Videre forteller Grøttum at misforståelsen ble oppdaget etter kort tid, men at toget da var gått, bokstavelig talt.

– Underveis kom det en rektor til og sa at de tilhørte skolen, men det var litt sent. Vi fikk ikke endret på det, toget går jo videre og det er mye logistikk og masse sperringer, så da måtte de bare tas ut.

Operasjonslederen holder fast ved at politiet gjorde riktig beslutning ut ifra omstendighetene.

– Vi har hele tiden basert oss på det korpset sa til oss. Som sagt, hvis man spør «hører du til en skole» og vi får nei til svar, så må vi forholde oss til det. Hadde de svart ja og forklart tilknytningen til Slemdal skole, så kunne vi jo snakket med skolen, men det gjorde de ikke og derfor agerte vi som vi gjorde.

– Og så er det alltids sånn at man i ettertid ser at det kommer frem andre opplysninger, men vi tar beslutningene våre der vi står og med den informasjonen vi har, sier Grøttum.

Ser på saken

Leder for 17. mai-komiteen i Oslo, Anna Dåsnes, sier til TV 2 at de nå jobber med å få oversikt over hva som egentlig skjedde.

– Vi jobber med å finne ut av hva som har skjedd, men jeg er veldig lei meg for at det skjedde, det skal ikke skje.

– Vi er i kontakt med litt forskjellige nå, og hører med politiet og de som var der. Det er litt uklart for oss akkurat hva som har skjedd.