Funnet drept 13 år etter hun forsvant under ferietur

Brittanee Drexel (17) fra New York har vært savnet siden 2009. I forrige uke ble levningene hennes funnet.

Brittanee Drexel fra New York ble sist sett i april 2009 mens hun var på vei fra ett hotell til et annet i Myrtle Beach, South Carolina, hvor hun ferierte.

Hjemme i New York ble kjæresten hennes bekymret da hun sluttet å svare på tekstmeldinger. Siden har ingen visst hva som skjedde med henne.

TATT: Raymond Douglas Moody er en velkjent seksualforbryter. Han er nå tiltalt i en 13 år gammel drapssak.

13 år i uvisse

På tross av omfattende etterforskning, fikk ikke politiet gjennombrudd i saken, og kjæreste og familie har måttet leve 13 år i uvisse. Helt fram til nå.

Nye tips i saken gjorde at politiet kunne sirkle inn en mistenkt.

4. mai ble Raymond Doglas Moody pågrepet for en mindre forbrytelse, og politiet klarte videre å knytte ham til Drexels forsvinning.

– Drexel ble kidnappet av Raymond Douglas Moody. Hun ble voldtatt og drept før han begravde henne i skogen, sa sheriff i Georgetown county, Carter Weaver, under en pressekonferansen mandag.

Se deler av pressekonferansen øverst i saken.

Levningene etter Drexel ble funnet onsdag i forrige uke, om lag 56 kilometer fra stedet hun sist ble sett. DNA og tannanalyser bekrefter at det er Drexel som er funnet.

Moody (62) er tiltalt og varetektsfengslet. Han har tidligere blitt dømt for seksuelle overgrep flere ganger. Første gang i 1983.

Moren til Brittanee, Dawn Drexel, har kjempet for å få vite hva som skjedde med datteren i alle disse årene. Her fra en pressekonferansen i juni 2016. Foto: Janet Blackmon Morgan/The Sun News via AP

Verken politiet eller FBI har uttalt seg om hvilke tips som gjorde at de fikk tatt Moody. Han var også på listen over overgrepsdømte da Drexel forsvant i 2009, uten at de klarte å knytte ham til saken den gang.

I 13 år har lokalsamfunnet vært preget av rykteflom om voldtektsofre som ble foret til krokodiller, bordeller og annet knyttet til flere forsvinningssaker i staten, skriver nyhetsbyrået AP.