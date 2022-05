Den «ukjente» landslagsspilleren: – Håper å spille ute i Europa

I ung alder tok Holmen-gutten et voksent valg. Han ønsket en utdannelse ved siden av hockeysatsingen.

Det fikk han i USA. Fladeby et udannet innen internasjonal business og finans.

– Nå som jeg har den utdannelsen, er det enklere å kun fokusere på hockeyen fremover, sier han da han møter TV 2 i VM-arenaen i Tampere.

Han mener at han vokste både som person og spiller på årene i USA. Etter seks år borte, kom han i fjor tilbake til Europa.

Her har han vist at tiden på college ble brukt godt. Nå håper han å få spille på et enda høyere nivå.

Får ros

– Det var deilig å komme tilbake til litt kjente trakter etter seks år borte, sier Fladeby om da han i fjor ble Tingsryd-spiller.

I Allsvenskan leverte han varene og var sterkt bidragsytende til at laget tok seg til sluttspillet - som var målet før sesongen.

GOD SESONG: Tobias Fladeby leverte varene som Tingsryd-spiller Foto: Magnus Lejhall / BILDBYRÅN

– Personlig gikk det ganske bra. Vi, som lag, må si oss ganske fornøyde, sier 25-åringen.

Da TV 2 intervjuet Mattias Nørstebø tidligere denne uken, trakk han frem Fladeby på spørsmål om hvilken lagkamerat på landslaget som har imponert han mest.

– Han har gjort en kanonsesong og scoret mange mål for et litt dårligere lag. Det blir kult å se hvordan det går med han fremover, sier Nørstebø.

Uten kontrakt

Nordmannen skrev under på en ettårskontrakt før sesongen. Den har ikke blitt forlenget. Det betyr at han for tiden er klubbløs.

Da passer det greit å kunne vise seg frem i VM.

– Jeg har selvfølgelig pratet med noen, men det er ingenting skriftlig ennå. Det er ikke noe poeng å prate det før det er på plass, sier han.

– Er det aktuelt å fortsette i Sverige?

– Jeg håper å spille ute i Europa et sted. Når man ikke har et skriftlig tilbud kan man være strøket av lista i morgen, svarer Fladeby og sikter til at flere klubber har henvendt seg, men at han ikke tar noe på forskudd.

I FINLAND: Tobias Fladeby er med til VM i Finland. Foto: Mathias Dulsrud, Norges Ishockeyforbund

– En drøm

Det å få være med det norske landslaget i sitt første VM, synes han er stort.

– Det er noe jeg har drømt om siden jeg var liten og skjønte at det finnes et ishockeylandslag. I 24 år har jeg sittet hjemme i mai og sett hvert eneste VM. Nå er det kult å få være med, sier han.

– Har du hele tiden trodd på at du kunne bli god nok?

– Ja. Man må ha tro på seg selv. Hvis ikke du tror på deg selv så gjør ingen det. Det handler om å jobbe hardt og håpe at brikkene faller på plass til slutt, svarer Fladeby.

Landslagssjef Petter Thoresen skryter av utviklingen til spilleren som så sent som for to år siden var relativt ukjent for han.

– For et par år siden så jeg han spille for første gang. Da så vi at det var et bra potensial der. I fjor ble han takk vekk fra laget i Danmark helt på slutten. Han har hele tiden vist bra tendenser hos oss. Nå spiller han hardere og kvikkere. Det er moro å se. Denne sesongen scoret han mange mål i ligaen, men det har foreløpig ikke helt løsnet på landslaget. Det er en bra spiller, sier Thoresen.

Landslagssjefen håper Fladeby blir klar for en klubb i en bra liga, hvor han får mye spilletid, men han vil ikke si akkurat hvor han ønsker at 25-åringen ender.