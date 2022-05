Dronning Elizabeth med overraskelsesbesøk

Dronning Elizabeth (96) har slitt med mobilitetsproblemer den siste tiden, og har måttet avlyse deltakelse på flere arrangementer.

Tirsdag kom hun på overraskelsesbesøk på Paddington stasjon i London for å se den ferdige «Elizabeth-linjen». Det skriver blant andre avisen Independent.

– Vi er alle utrolig rørt og rørt og takknemlige for hennes Majestet for at hun kom for å åpne Elizabeth-linjen i dag. Det var fantastisk å se henne, sa statsminister Boris Johnson ifølge avisen.

ÅPNET TOGLINJE: Den nye «Elizabeth-linjen» går fra Reading og Heathrow til Shenfield i Essex og Abbey Wood i sør-øst-London. Foto: Andrew Matthews / Pa Photos / NTB

Ute av rullestolen

– I en lykkelig utvikling deltar Hennes Majestet Dronningen på dagens begivenhet for å markere fullføringen av Elizabeth-linjen, sier en talsperson for Buckingham Palace til nyhetsbyrået PA news.

Dronningen var for anledningen ute av rullestolen hun tidvis skal ha benyttet den siste tiden, og benyttet seg heller av en stokk.

Dronningens deltakelse var ikke gjort offentlig på forhånd.

– Arrangørene ble informert om muligheten for at hun kunne delta, sier talspersonen.

BLID: Dronningen var kledd i gult fra topp til tå, og hadde et smil om munnen under besøket. Foto: Andrew Matthews / Pa Photos / NTB

Helseproblemer

Fredag viste dronningen seg offentlig for første gang på to måneder. For nøyaktig en uke siden uteble hun fra åpningen av parlamentet for første gang siden 1963.

Den 96 år gamle monarken har slitt med mobilitetsproblemer.

Under årets påske uteble dronningen fra flere arrangementer, og nylig opplyste Buckingham Palace at hun heller ikke vil være å se under den kongelige hagefestsesongen.