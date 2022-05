Bildet vekker oppsikt – ser du hvorfor?

På Norges nasjonaldag tvitrer Nato:

«Retweet for å delta i feiringen av vår allierte Norge på grunnlovsdagen. Gratulerer med dagen Norge!» I meldingen følger det et bilde av soldater på øvelse som holder opp et norsk flagg.

Men de som har kjennskap til militære kjennetegn ser raskt at dette ikke er norske soldater.

– De har svenske uniformer og svenske våpen, sier forsker ved den svenske forsvarshøyskolen, Oscar Jonsson til svenske Expressen.

Bildet tolkes som en Nato-tabbe av svenske Expressen, og flere personer i kommentarfeltet.

Men at et bilde av svenske soldater legges ut på Natos tvitterkonto i denne kontekst samme dag som Sveriges statsminister Magdalena Andersson signerte søknaden for å bli Nato-medlem, er kanskje ikke tilfeldig.

«Pent eller Kult»

«Dette er svenske soldater med et norsk flagg, men ja, disse soldatene vil jobbe side om side med norske soldater for å forsvare Norge om nødvendig» skriver twitterbrukeren Juristsoldaten.

«Pent om det er bevisst, kult om det er utilsiktet», skriver forsvarsekspert Patrik Oksanen på Twitter.

Svenska soldater i Natos gratulation till Norge. Snyggt om det är medvetet, kul om det är oavsiktligt. https://t.co/aelFJAg0Ub — Patrik Oksanen (@patrikoksanen) May 17, 2022

Bildet stammer fra den Nato-ledede militærøvelsen «Trident Juncture» i Norge høsten 2018, skriver den svenske avisen. 50.000 soldater fra 29 Nato-land, samt Sverige og Finland, deltok.

Blir allierte

Både Finland og Sverige har besluttet å søke Nato-medlemskap, og det skal skje samtidig. Bakteppet er den nye trusselsituasjonen i Europa etter Russlands invasjon i Ukraina.

Finlands president Sauli Niinistö er på statsbesøk i Sverige, og der skal de avklare når de skal sende inn søknadene som ble signert 17. mai.

– De nordiske landene vil stå sterkt sammen i Nato, sa Finlands president Sauli Niinistö da han talte til den svenske riksdagen.