Slik feires 17. mai rundt om i landet

Grunnlovsdagen markeres over hele landet med full styrke, etter to år med pandemi.

Store deler av landet har fått sol og varmt vær på årets nasjonaldag. I Bergen kommer det nok til å smelte mye iskrem når temperaturen kommer opp i 20 grader på nasjonaldagen.

I «Vestlandets hovedstad» er hovedprosesjonen til Festplassen i gang, og bergensavisene melder om et yrende folkeliv.

PROSESJON: I Bergen feires 17. mai med prosesjon på Bryggen. Foto: Bjørnar Morønning / NTB

Erna Solberg talte

En rekke statuer, graver og støtter har blitt bekranset, blant annet Christian Michelsens statue og Edvard Grieg-statuen i Byparken.

Tidligere på morgenen talte Høyre-leder og bergenser Erna Solberg ved Wernersholm, som er stedet der «Ja, vi elsker» ble skrevet.

Ifølge Bergens Tidende trakk Solberg fram betydningen av å ha en nasjonalsang i talen, og pekte på rollen som Ukrainas nasjonalsang har spilt den siste tiden.

FEIRER: Bergenserne feirer ikke bare nasjonaldagen til fots. Foto: Bjørnar Morønning / NTB

Rekordlangt barnetog

I hovedstaden var barnetoget endelig tilbake i gatene, og lenger enn noen gang før. Hele 60.000 barn fra 130 skoler fikk vinke til kongefamilien fra slottsplassen.

Også i Oslo har man måttet finne fram solbriller og solkrem for å nyte grunnlovsdagen utendørs, da det er ventet opp mot 20 grader.

TILBAKE: Etter to grunnlovsdager uten, er barnetoget tilbake i Karl Johans gate. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Oslo startet dagen med bekransning på ti ulike steder i byen, blant annet på Eidsvolls plass der stortingspresident Masud Gharahkhani holdt tale.



Vått i nord

Det ble grått og kjølig da grunnlovsdagen skulle feires i Tromsø, uten at det ser ut til å legge en demper på humøret til folk.

I barnetoget var det fullt av smil og glade ansikter å spore under den første ordentlige feiringen av 17. mai på tre år.

KJØLIG: Det var lite solskinn å spore i Tromsø, men det la ingen demper på barnetoget. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Men bunadene og finstasen måtte dekkes til med jakker og kåper på grunn av det kjølige været. Det var også nok av votter og luer å se på barna.

God stemning ble det likevel, og norske flagg ble viftet både med og uten en paraply over seg.

GRÅTT: Skoletoget under 17.mai-feiringen i Tromsdalen måtte trosse nedbøren. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Innviet «nye» Torvet

Også i Trondheim er det godvær på 17. mai. I strålende sol kan barnetoget endelig gå over det nyrenoverte Torvet, i byen der den første 17. mai-feiringen fant sted.

– Vi legger opp til en god, gammeldags og tradisjonell 17. mai-feiring. I år er det ingen grunn til noe annet, sier leder for 17. mai-komiteen i Trondheim kommune, Sissel Trønsdal til Adressa.

BARNETOG: Toget i Trondheim gikk over det nyrenoverte Torvet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

I år vil barnetoget for første gang gå over det nyrenoverte Torvet, etter at det i juni 2020 sto ferdig oppusset.

11.45 vil Festgudstjenesten i Nidarosdomen holdes, og kringkastes til hele landet på NRK P1.

Sol fra blå himmel

Et etterlengtet 17. mai-tog i sentrum av Kristiansand trakk til seg godt med både deltakere og tilskuere på den solfylte nasjonaldagen.

Toget med barn, korps, voksne og ungdommer gikk fra Torvet morgenen på nasjonaldagen. Bildene fra toget viser stort oppmøte og god stemning. I forkant av toget var det taler og sang på Torvet.

FOLKSOMT: Kristiansands gater er fulle av folk 17. mai. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Statuen av Henrik Wergeland i Wergelandsparken skal bekranses i løpet av dagen under blå himmel i sørlandsbyen. Han var en varm talsmann for å gjøre 17. mai til en festdag for hele folket sammen med blant andre Bjørnstjerne Bjørnson.

Det var som ellers i landet første gang på tre år at det ble arrangert storstilt 17. mai-feiring i Kristiansand.