Rekordlangt barnetog vinker til kongefamilien

Kongefamilien er på plass på slottsbalkongen for å ta imot barnetoget i hovedstaden, med rekordmange barn som deltar.

Hele 60.000 barn fra 130 skoler deltar i årets barnetog i hovedstaden, som endelig var tilbake i Oslos gater. Det er flere enn noen gang før.

Fra slottsplassen kunne de vinke opp mot Kongen, Dronningen og kronprinsfamilien på slottsbalkongen. Kong Harald var som vanlig på nasjonaldagen ikledd dress, mens dronning Sonja for anledningen har kledd seg i rødt.

VINKER: Kongefamilien hilste barnetoget fra slottsbalkongen. Foto: Annika Byrde / NTB

Kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit og prinsesse Ingrid Alexandra hadde skiftet ut av bunadene de bar da kronprinsfamilien møtte barnetoget på Skaugum tidligere på dagen.

SOLFYLT: Sol og varme temperaturer gir godt vær for barnetog i Oslo. Foto: Terje Bendiksby / NTB

For mange barn er det deres første 17. mai-tog noensinne, etter to år med pandemipreget nasjonaldag. Høybråten skole, som er 100 år i år, ledet an i barnetoget.

ENDELIG TILBAKE: Barnetoget i Oslos gater har ikke vært å se de siste to årene. Foto: Terje Bendiksby / NTB

«Ja, vi elsker» runget over slottsplassen, før barnetoget fortsatte videre mot Rådhusplassen.

MANGE BARN: 60.000 barn var påmeldt årets barnetog i hovedstaden. Foto: Annika Byrde / NTB

Også stortingspresident Masud Gharakhani vinket til barnetoget i Oslos gater, for første gang som nasjonalforsamlingens leder.

FLAGGET: Stortingspresident Masud Gharakhani bar sin nye Eikerdrakt da han vinket barnetoget forbi Stortinget. Foto: Morten Brakestad / Stortinget / NTB

