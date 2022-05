Helt siden den dukket opp for første gang i 2016 har Kia Niro vært det koreanske merketes bestselger i Europa. Bare i fjor ble over 90.000 eksemplarer solgt.

Her i Norge tok det godt av da elbil-utgaven, e-Niro, så dagens lys i 2018. Bilen bød på på god plass, god rekkevidde og svært gode ytelser. En perfekt kombinasjon for elbilelskende nordmenn.

Rundt 10.000 Niro er solgt i Norge. 8.000 av disse er den elektriske. Hadde den norske importøren klart å skaffe flere biler – ja, da hadde salget garantert vært enda høyere.

SUV-aktig utseende til tross – heller ikke denne gang leveres Niro med firehjulsdrift.

Europa-lansering i Norge

Kia her en jobbet en stund med etterfølgeren til suksessmodellen. Nå er den altså her. Dette er en helt ny bil, fra innerst til ytterst.

Den bygger på en helt ny plattform. Også denne gangen kommer bilen i tre utgaver. Som hybrid (ikke til Norge), som ladbar hybrid og som helelektrisk. Sistnevnte vil trolig stå for rundt 90 prosent av salget her hjemme. Det er også denne vi prøvekjører for å gi deg et førsteinntrykk.

Nå er såkalte førserie-biler i Oslo, på Europa-lanseringen av modellen. Det betyr at journalister fra hele Europa kommer hit for å prøvekjøre nyheten, i elbillandet over alle.

Også norske journalister er med. Denne gangen altså uten tidlig flyavgang fra Gardermoen og ut i den store verden. For vårt vedkommende foregår det hele i behagelig gåavstand fra Broom-kontoret i hovedstaden. Nemlig på Oslo Plaza. Prøvekjøringen forgår i retning Drøbak, og videre utover på svingete sideveier. Mens returen til Oslo er på motorvei.

De to skjermene med digitale instrumenter og navigasjon glir sømløst sammen og ser elegant ut.

Bedre på alt

Det første vi legger merke til er et mye sprekere og langt mer moderne design, både utvendig og innvendig.

Drivlinjen er omtrent som før. Bilen har fremdeles forhjulstrekk og effekten er på 150 kilowatt/ 204 hestekrefter. Også det omtrent som før, men elmotorens dreiemoment er noe redusert. Vi opplever bilen som mer enn kvikk nok likevel. 0-100 km/t gjøres unna på 7,8 sekunder.

Også støydempingen opplever vi som bedre. Selv på ganske grov asfalt er det lite dekkstøy. Styringen er lett og presis, hjulopphenget responderer raskt over ujevnheter og bilen byr på trygge og komfortabel kjøreegenskaper. Selv om det slett ikke er aktiv kjøring på svingete småveier denne bilen primært er bygget for, takler hjulopphenget og chassiset også dette på en helt grei måte.

Den oppleves hakket mer spenstig, responsiv og sporty enn den utgående e-Niro. Det nye interiøret med fin opplevd kvalitet, moderne design og raust med ulike assistent- og sikkerhetssystemer bidrar også til å løfte totalopplevelsen bak rattet.

Heller ikke denne gangen blir Niro tilgjengelig med firehjulsdrift. Det tror vi nok en del av de norske kundene savne. Noen av konkurrentene i omtrent samme prissegment tilbyr dette.

Den sølvfargede C-stolpen gir sammen med de høye baklyktene bilen karater.

Har blitt større

Niro har vokst i forhold til utgående modell. Nå er målene 4,42 meters lengde, den er 1,82 meter bred og 1,57 meter høy. Akselavstanden er 2,72 meter.

Særlig bakseteplassen nyter godt av dette. Bakseteryggen kan også justeres i to nivåer. Bagasjerommet har blitt større, og rommer nå anstendige 475 liter. I tillegg kommer en såkalt «frunk» foran, som rommer 20 liter – perfekt til ladekabler og annet småtteri man vil ha lett tilgjengelig. Dermed ender det totale bagasjevolumet på 495 liter. Det er en familiebil verdig.

Bilen kan nå også trekke tilhenger på 750 kilo, det vil si en alminnelig enakslet «hagetilhenger».

Batteripakken er ny, og har en nettokapasitet på 64,8 kWt. Forbruket under blandet kjøring er oppgitt til 16,2 kWt per 100 km.

Rekkevidden er oppgitt til 460 kilometer. På vår testtur på tørre veier og temperaturer på 14 - 15 grader viser bilen et forbruk på 15,1 kWt. Mye tyder derfor på at Kia har sine ord i behold når det gjelder rekkevidden.

Interiøret i nye Niro oppleves som pent, morderne og brukervennlig.

Nytt interiør

Det Kia derimot ikke har gjort noe med, er maksimal ladehastighet. Den er fortsatt på 80 kW, noe som er godt under mange av konkurrentene. Kia lover imidlertid at batteriet skal kunne ta imot høy effekt i lengre tid enn utgående modell. Nytt er det også at om du legger inn ladedestinasjon i navigasjonsanlegget vil bilen automatisk varme opp batteriet før du ankommer ladestasjonen. Da går ladingen raskere.

Som nevnt – interiøret er helt nytt og er veldig likt det vi finner i Kia EV6. Det er fortsatt brukt noe hardplast her og der, men opplevelsen av interiør, skjermer og betjening er oppgradert flere hakk. Dette er pent, moderne og intuitivt.

Nå har den stor skjerm foran rattet og over midtkonsollen, disse glir sømløst sammen. Girvelgeren er samme vri-hjulet som i EV6.

Bilen er også vesentlig oppgradert på utstyrssiden. Her får du for eksempel head-up-display, samt en rekke nye sikkerhetssystemer, kameraer og førerassistenter som sørger for alt fra automatisk nødbremsing, live navigasjon, filskift-varsling, green-zone mode (ladbar hybrid) og automatisk parkeringsassistent, for å nevne noe.

Kia Niro EV ser ganske frekk ut forfra. Ladeluken er nå plassert midt foran.

Priser og levering,

Prisene starter på 379.000 kroner for rimeligste utstyrsvariant, via to andre varianter, og opp til 449.000 for topputgaven. Det er med andre ord lite å si på antall modellvarianter.

Kia Niro EV: Motor: Elektrisk. Effekt: 150 kW / 204 hk og 255 Nm. Batteri: 64,8 kW. Forbruk: 16,2 kWt per 100 km. Rekkevidde: 460 km. 0-100 km/t: 7,8 sek. Toppfart: 167 km/t. L - H -B: 442 - 155 - 183 cm. Pris fra: 379.000 kr.

Den ladbare hybriden forventes å dukke opp allerede til høsten, mens man håper at de første Niro EV, som elbilen nå heter, kommer før året er omme.

Niro får du i ni ulike lakkfarger, deriblant noen litt friske som trolig vi kle bilen godt. Interiørfargene er henholdsvis sort og beige.

Vi tror nye Niro EV kan bli et interessant alternativ for mindre familier, som ønsker god, folkelig og ujålete bil som byr på god plass, god rekkevidde og jevnt over fornuftige løsninger. Sammen med Kias unike 7 års nybilgaranti mener vi denne bilen er et fornuftig valg.

Det eneste som kan trekke noe ned er at den fortsatt ikke kan leveres med firehjulsdrift og at den kanskje er priset litt høyt i forhold til enkelte av konkurrentene.

Vi kommer tilbake med en full test av bilen når den blir tilgjengelig for det.

