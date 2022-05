Har du husket å gjøre dette før du tar med barna ut 17. mai?

Det er fort gjort at barna forsvinner i folkehavet på nasjonaldagen. Forsikringsselskapet kommer med et råd til alle småbarnsforeldre.

Trygg forsikring anbefaler alle småbarnsforeldre å skrive navn og mobilnummer på hånden eller underarmen med en vannfast tusj.

– Skriv det helst direkte på huden på hånden eller underarmen, men inne i klærne eller på et armbånd kan også fungere så lenge det er lett synlig. Sørg for at barna forstår og husker at de har mamma eller pappas telefonnummer på seg, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

BORTE: Det er ikke bare lommebøker og mobiler som blir borte på 17. mai Foto: Tryg forsikring

Han understreker at det kan være lurt å skrive navn og telefonnummer på hånden selv om barnet har en egen mobiltelefon.

– Noen mister mobilen, andre går tom for strøm. I bysentrum kan det i tillegg være fort gjort å miste et barn av syne i trengselen, eller nysgjerrige barn som spontant går i en annen retning. Mange små går i 17. mai-tog for første gang, og har gjerne ikke egen mobil, sier Brandeggen.

Forsikringsselskapets huskeliste Merke barna med barnets navn og mobilnummeret til en av de pårørende. Det beste er å skrive med vannfast tusj på underarmen. På et armbånd eller på klærne er også bra.





Fortell barna hvorfor dere gjør dette, at de kan be politi eller andre voksne om hjelp til å ringe mamma eller pappa ved å vise de armen med mobilnummeret.





Snakk med barna på forhånd. Avtal hva man skal gjøre, å enten bli stående på samme sted eller gå til et bestemt møtested hvis dere kommer bort fra hverandre.





Større barn bør lære seg deres egen adresse samt foreldrenes fornavn og etternavn

Om barnet skulle komme bort anbefaler Brandeggen at en foresatt står igjen på samme sted.

– Ofte finner barn tilbake til der de kom fra. Hvis ikke kan man ringe politiet på 02800. På 17. mai har politiet som regel kontakt med Røde Kors-stasjonene for bortkomne barn i flere av de store byene.