Bitter skilsmisse endte med tidenes største kunstsalg

Kunstsamlingen til eiendomsutvikler Harry Macklowe (85) og eks-kona Linda (84) er blitt solgt bit for bit hos Sotheby’s den siste tiden.

Hittil har samlingen dratt inn 922 millioner dollar, noe som tilsvarer 8,9 milliarder norske kroner, melder AFP. Dette er 87 millioner dollar mer enn Rockefeller-samlingen gikk for i 2018.

Sotheby’s kaller dette «den mest betydningsfulle samlingen av moderne samtidskunst som noensinne har vært på markedet».

Andy Warhols «Selvportrett» ble solgt for 18,7 millioner dollar, mens Mark Rothkos «Uten tittel» gikk for 48,2 millioner dollar.

Salget av de 65 verkene ble beordret av en dommer i 2018, etter at partene ikke klarte å bli enige om hvordan samlingen skulle fordeles.

Linda Macklowe søkte om skilsmisse etter at hun ifølge New York Post oppdaget at Harry Macklowe hadde gitt sin franske elskerinne en leilighet i 737 Park Avenue i New York, bare tolv kvartal unna deres eget hjem.

Hun fikk halvparten av hans formue – 1,3 milliarder dollar – i skilsmisseoppgjøret, mens Harry Macklowe umiddelbart etter etterpå giftet seg med Patricia Lazar-Landeau.

Macklowe markerte ekteskapet ved å kjøpe plass til et gigantisk bilde av seg selv og sin nye kone på 432 Park Avenue, angivelig for å provosere eks-kona.