TV 2s eksperter rister på hodet over matchavgjørende feil.

Den sjuende runden i Eliteserien var preget av en rekke avgjørende dommerfeil. I Tromsø ble to scoringer feilaktig annullerte for offside. TV 2-ekspert Jesper Mathisen tok et kraftig oppgjør med dommerstanden i «Fotballrunden».

– Vi har en del gode dommere i dette landet, og så har vi veldig mange som er dårlige. Det så vi et eksempel på i Bodø, hvor det er to avgjørelser det er veldig vanskelig å forstå hvordan det er mulig å bomme på, sier Mathisen.

Først ble Tromsøs Eric Kitolano snytt for scoring. I annen omgang trodde Hugo Vetlesen at han hadde utlignet, men nok en gang viftet assistentdommeren med flagget.

– Det er ingenting som tilsier at det skal være offside. Hugo Vetlesen kommer bak i feltet. Det er skandaløs dømming, nesten ikke til å tro. Vetlesen er bak ballen, bak medspillere og bak motspillere. Jeg fatter ikke hvordan dommeren kan annullere det. Det var 1-1 i elendige avgjørelser, men jeg gleder meg vilt til vi får VAR i norsk fotball. Disse dommerne trenger hjelp. Det så vi nok et eksempel på i Bodø, sier Mathisen.

Hoveddommer Kristoffer Hagenes erkjenner at teamet tok feil.

– I dag er det to situasjoner som blir feil og ikke skulle vært annullert. Én til hvert lag, én i første omgang og én i andre omgang, sier han til TV 2.

Det var ikke bare i Bodø at dommerne havnet i fokus. I forkant av Moldes ledermål ble hjemmelagets Dario Canadjija utsatt for en hensynsløs takling. Spillet gikk videre og det endte med at Magnus Wolff Eikrem satte ballen i tomt bur.

I Stavanger ble Jervs Erlend Hustad fikk sitt andre gule kort for armbruk etter en drøy halvtime.

Spissen reagerte kraftig, noe trener Arne Sandstø også gjorde.

– Når du er spiss på 1,90 og skjermer ballen, så løper Viking-spilleren inn i ham bakfra, hva skal du gjøre? Det er helt krise. Det er grusomt. Det er absolutt ingenting, sa Sandstø til Discovery etter kampen.

I senkampen mener Yaw Amankwah at HamKam var heldige da dommeren ikke blåste straffespark på overtid da Benjamin Faraas sparket Ivan Näsberg i leggen i straffefeltet.

– Her skulle Vålerenga hatt straffe, mente Amankwah.